Celtic Glasgow. Paweł Dawidowicz dołączy do Patryka Klimali?

Celtic Glasgow zamierza pozyskać kolejnego polskiego zawodnika. Jak donosi "Glasgow Evening Times" w lecie do klubu ma trafić Paweł Dawidowicz z Hellasu Werona.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Serie A. Hellas Werona - Lecce 3-0. Gol Dawidowicza - skrót meczu (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

25-letni piłkarz, który grał jako pomocnik, a teraz występuje w roli środkowego obrońcy, zastąpiłby Joza Šimunovicia, któremu po tym sezonie kończy się kontrakt.

Reklama

Dawidowicz w Hellasie jest od lipca 2019 roku, kiedy włoski klub kupił go z Benfiki Lizbona za trzy i pół miliona euro. W bieżących rozgrywkach Polak wystąpił w 14 meczach Serie A, zdobywając jedną bramkę.



Zawodnik do Portugalii trafił w lipcu 2014 roku, przechodząc za dwa i pół miliona euro z Lechii Gdańsk. Na początku bronił barw drugiej drużyny Benfiki, a potem był wypożyczany do VfL Bochum i US Palermo. Wreszcie został też wypożyczony do Hellasu, który w końcu wykupił jego kartę.



Dawidowicz ma na koncie jeden występ w reprezentacji Polski. Zagrał cztery minuty w towarzyskim meczu z Czechami w listopadzie 2015 roku.