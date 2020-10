Po znakomitym spotkaniu Cagliari Calcio pokonało Crotone 4-2! W polskim starciu lepsza okazała się drużyna Sebastiana Walukiewicza, choć to Arkadiusz Reca zostawił po sobie lepsze wrażenie na boisku. Gracz Crotone napędzał akcję swojego zespołu i zaliczył asystę. Ozdobą spotkania było trafienie z rzutu wolnego Babisa Lykogiannisa, a goście kończyli ten mecz w dzisięciu.

Starcie Cagliari przeciwko Crotone było rywalizacją dwóch polski defensorów, którzy w ostatnim czasie znajdują się w dobrej dyspozycji. W ekipie gospodarzy na placu gry pojawił się Sebastian Walukiewicz, natomiast po stronie beniaminka mogliśmy oglądać Arkadiusza Recę, który wskoczył do składu po meczu przeciwko Juventusowi.



Nielicznie zgormadzeni na obiekcie w Sardynii kibice nie mogli narzekać na boiskowe wydarzenia. Obie drużyny od samego początku stwierdziły, że najlepszą formą obrony jest atak i bardzo szybko wysyłały pierwsze ostrzeżenia. Gospodarze poprzez mocne dośrodkowanie w pole karne, a goście postanowili sprawdzić czujność Alessia Cragno po strzale z dystansu.



Próby nie zakończył się trafieniami, jednak ten stan nie utrzymał się długo. W 21. minucie znakomitą indywidulną akcją popisał się Arkadiusz Reca. Reprezentant Polski popędził lewym skrzydłem i zagrał piłkę w pole karne, gdzie do bramki wbił ją Junior Messias.

Radość ekipy gości nie trwała jednak zbyt długo. Już cztery minuty później piłkarze Cagliari doprowadzili do wyrównania. Babis Lykogiannis huknął piłkę z rzut wolnego, a ta wpadła w lewy róg bramki Aleksa Cordaza. Na trafienia gospodarzy mógł odpowiedzieć Reca. Polak otrzymał dobre podanie z głębi boiska, wpadł w pole karne i oddał strzał, który ostatecznie został zablokowany przez obronę. Nawet gdyby trafił to bramka nie zostałaby uznana. Sędzia dopatrzył się spalonego.



Niewykorzystana sytuacja zemściła się błyskawicznie. W 35. minucie Joao Pedro posłał idealnie prostopadłe podanie do Giovanniego Simeone, a Argentyńczyk ruszył w kierunku bramki i dopełnił formalności.

Piłkarze nie zamierzali odpuszczać i ciągle atakowali. Kilka chwil później Reca ponownie ruszył flanką i dobrze napędził akcję Crotone. Finalnie piłka trafiła do Simy'ego, a ten w efektowny sposób poradził sobie z trzema rywali i oddał strzał. Pędząca piłka wylądowała w rękawicach Cragno.



Crotone nie zniechęciło się interwencją bramkarza i po chwili dopięło swego. Reca bardzo mocno wrzucił piłkę w pole karne po rzucie z auto. Futbolówka została wybita po zamieszaniu i trafiła do Salvatore Moliny, który oddał efektowny strzał z pierwszej piłki i po chwili mógł celebrować zdobytego gola.

Gospodarze nie dali się jednak zepchnąć do defensywy. Tuż przed przerwą Gabriele Zappa posłał bardzo dobrą piłkę w pole karne. Tam najlepiej zachował się Riccardo Sottil i strzałem głową umieścił ją w siatce.



Zdjęcie Giovanni Simeone (z lewej) w starciu z Arkadiuszem Recą / PAP/EPA

Druga część gry rozpoczęła się o wiele lepiej dla gospodarzy. Luca Cigarini obejrzał drugą żółtą - a w konsekwencji czerwoną kartkę - i musiał opuścić boisko. Bliski strzelenia gola kilka chwil później był natomiast Simeone. Argentyńczyk otrzymał piłkę z bocznej strefy boiska, obrócił się i oddał strzał. Pędząca piłka nie trafiła jednak w lustro bramki Cordaza.



Włoch natomiast musiał interweniować w 63. minucie meczu. Nahitan Nandez znalazł trochę miejsca przed bramką rywali i zdecydował się na precyzyjny, techniczny strzał. Cordaz stanął na wysokości zadana i równie efektowaną paradą obronił uderzenie piłkarza Cagliari.



Spotkanie do samego końca stało na bardzo dobrym poziomie. Gospodarze sprawiali lepsze wrażenie na boisku i w 85. minucie podwyższyli wynik meczu. Joao Pedro wbił futbolówkę do siatki po interwencji Cordaza.



Reca opuścił boisko w 61. minucie i zostawił po sobie bardzo dobre wrażenie.



Serie A - wyniki, strzelcy, tabela



5. kolejka Włochy - Serie A

2020-10-25 12:30 | Stadion: Sardegna Arena | Arbiter: Antonio Di Martino Cagliari Calcio FC Crotone 4 2 DO PRZERWY 3-2 C. Lykogiannis 25' G. Simeone 35' R. Sottil 45' João Pedro 84' Junior Messias 21' S. Molina 43'

4 2 Cagliari Calcio FC Crotone Cragno Zappa Walukiewicz Godín Lykogiannis Marin Nández Rog Sottil Pedro Simeone Cordaz Magallán Luperto Golemić Pereira Molina Benali Reca Cigarini Messias Tochukwu Nwankwo SKŁADY Cagliari Calcio FC Crotone Alessio Cragno Alex Cordaz 88′ 88′ Gabriele Zappa 52′ 52′ Lisandro Magallán Sebastian Wiktor Walukiewicz Sebastiano Luperto Diego Godin Vladimir Golemić 25′ 25′ 66′ 66′ 81′ 81′ Charalampos Lykogiannis 77′ 77′ Pedro Miguel Almeida Lopes Pereira 31′ 31′ 88′ 88′ Răzvan Gabriel Marin 43′ 43′ 62′ 62′ Salvatore Molina Nahitan Nandez 90′ 90′ Ahmed Benali Marko Rog 61′ 61′ Arkadiusz Reca 45′ 45′ 74′ 74′ Riccardo Sottil 17′ 17′ 48′ 48′ Luca Cigarini 84′ 84′ João Pedro Geraldino dos Santos Galvão 21′ 21′ Junior Messias 35′ 35′ 81′ 81′ Giovanni Pablo Simeone 89′ 89′ Simeon Tochukwu Nwankwo REZERWOWI Simone Aresti Gian Marco Crespi Guglielmo Vicario Marco Festa 81′ 81′ Ragnar Klavan Giuseppe Cuomo Fabio Pisacane Luca Marrone Alessandro Tripaldelli 61′ 61′ Andrea Rispoli Fabrizio Caligara 77′ 77′ Giovanni Crociata 88′ 88′ Paolo Pancrazio Faragò Eduardo Henrique da Silva 88′ 88′ Christian Gabriel Oliva Giménez Jacopo Petriccione 74′ 74′ Adam Ounas 62′ 62′ Miloš Vulić Mattéo Tramoni 89′ 89′ Emmanuel Rivière Alberto Cerri Luca Siligardi 81′ 81′ Leonardo Pavoletti

STATYSTYKI Cagliari Calcio FC Crotone 4 2 Posiadanie piłki 43,3% 56,7% Strzały 21 13 Strzały na bramkę 12 8 Rzuty rożne 5 1 Faule 13 13 Spalone 2 1

PA