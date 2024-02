Były selekcjoner obawia się o Piotra Zielińskiego. Mówi o tym wprost

Piotr Zieliński to postać doskonale znana fanom polskiego (i nie tylko) futbolu. 29-letni gwiazdor jeszcze w czasach juniorskich trafił do Włoch, gdzie w latach 2011-2014 występował w barwach zespołu Udinese Calcio. W 2014 roku piłkarz z Ząbkowic Śląskich wypożyczony został do klubu Empoli FC. Zawodnikiem tego zespołu był przez dwa lata. W sierpniu 2016 roku Piotr Zieliński podpisał pięcioletni kontrakt z SSC Napoli. W barwach "Błękitnych" Polak spisywał się znakomicie. Co więcej, zrobił on wrażenie na trenerze i władzach klubu do tego stopnia, że zdecydowali się oni nie kończyć współpracy po wygaśnięciu kontraktu.