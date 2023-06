Marta Fascina i Silvio Berlusconi: Dzieliły ich 53 lata, łączyła miłość. "To nigdy się nie skończy"

Berlusconi i Fascina zaczęli spotykać się w 2020 roku, po tym, jak polityk i działacz sportowy rozstał się z Francescą Pascale . W marcu 2022 roku media obiegła wieść o "ślubie" Marty i Silvia . Uroczystość miała charakter symboliczny, odbyła się w zabytkowej posiadłości Villa Gernetto w Lesmo, bez udziału duchownego czy przedstawiciela urzędu stanu cywilnego. Mimo to dla zakochanych była jak najbardziej znacząca i nazywali siebie nawzajem mężem i żoną.

"To nigdy się nie skończy" - tak o swoim uczuciu do ukochanego pisała Marta we wpisie na Instagramie. W innym wyznawała swoją "bezgraniczną miłość".