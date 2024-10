Burza wokół Zalewskiego, kibice "wydali wyrok" na Polaka. Media: to koniec

Kolejna wpadka Nicoli Zalewskiego. Polak zawalił mecz z Interem Mediolan

To koniec Zalewskiego w Romie? Komentator nie ma wątpliwości

- Nie ma co ukrywać, w tym sezonie Polak nie dawał żadnych sygnałów poprawy [...] Nie oglądając meczów Romy, trudno uwierzyć w to, że to jeden z najgorszych piłkarzy. I to nie jest jednorazowy przypadek, tylko reguła. Kiedy się pojawia na boisku, to wygląda to źle. Myślę, że w Romie już przestali wierzyć w to, że po dobrych występach w kadrze, potwierdzi to w Romie. To nie jest powiązane - zaczął komentator.