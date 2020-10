Justin Kluivert najbliższy sezon spędzi w RB Lipsk. Holender został wypożyczony z AS Roma.

Nowy napastnik drużyny z Lipska to syn byłego znakomitego holenderskiego napastnika Patricka Kluiverta. 21-latek też gra w ataku.



Od lipca 2018 roku jest piłkarzem AS Roma. Do tej pory drużynę ze stolicy Włoch reprezentował 68 razy. Zdobył dziewięć bramek i zanotował 10 asyst.



W poprzednim sezonie zagrał w 22 meczach Serie A, strzelając cztery gole. Zagrał też w siedmiu spotkaniach Ligi Europy, trafiając do siatki trzy razy. Dwukrotnie wystąpił też w Pucharze Włoch.



Teraz będzie występował w RB Lipsk. Niemiecki klub wypożyczył go do końca sezonu.



MP