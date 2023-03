Sytuacja drużyny ze stolicy Piemontu jest w obecnym sezonie bardzo trudna. Nie dość, że wyścig o tytuł zdecydowanie przegrywała od dłuższego czasu z SSC Napoli, to z uwagi na nieprawidłowości finansowe przy przeprowadzaniu transferów odjęto jej... 15 punktów. Aktualnie toczy więc walkę o to, by zyskać prawo gry w kolejnej odsłonie europejskich pucharów. Nie będzie to jednak zadanie łatwe.