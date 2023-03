Boniek kąśliwie o Ibrahimoviciu. Poszło o rekord w Serie A

Zbigniew Boniek był gościem programu "Pogadajmy o piłce" na kanale "Meczyki". W rozmowie z Tomaszem Włodarczykiem były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej nożnej skomentował wyczyn Szweda . Nie był jednak pod wrażeniem. Wręcz przeciwnie, powiedział, że okoliczności rekordu wcale nie świadczą o wielkiej klasie " Ibry ", a jego gra pozostawiała bardzo wiele do życzenia.

Mam 65 lat. Gdybym był na ławce i wszedł na rzut karny, to prawdopodobnie też mógłbym go strzelić. Oglądałem wczoraj mecz - Milan grał w dziesiątkę. Metryki nie oszukasz.

Ibrahimović najstarszym strzelcem w historii Serie A

Zlatan Ibrahimović zdobył gola dającego mu status najstarszego strzelca w historii Serie A , ale ostatecznie nie był to dobry dzień dla jego zespołu. Milan przegrał na wyjeździe z Udinese 1:3 i przedłużył swoją negatywną passę meczów bez zwycięstwa do trzech spotkań. Walka o czołową czwórkę Serie A i udział w Lidze Mistrzów w kolejnym sezonie będzie bardzo skomplikowana.

W tym momencie AC Milan plasuje się na 4. miejscu w ligowej tabeli, ale ma tylko o jeden punkt więcej niż AS Roma. "Rossoneri" rozegrali jednak o jedno spotkanie więcej. Dla 41-letniego Zlatana Ibrahimovicia było to pierwsze trafienie w tym sezonie. Szwed wystąpił do tej pory w czterech spotkaniach. Jego umowa z AC Milan wygasa 30 czerwca 2023 roku.