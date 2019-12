Kibic Milanu trafił do szpitala po tym, jak został ugodzony nożem przez innego fana mediolańskiej ekipy. Obaj pokłócili się o... spodenki.

Piłkarze Milanu wygrali niedzielny wyjazdowy mecz w Bolonii 3-2. Jednego z goli strzelił dla nich Krzysztof Piątek.



Po ostatnim gwizdku fetowali triumf razem ze swoimi kibicami. Chcąc podziękować im za doping na obcym stadionie, rzucili do ich sektora kilka koszulek i spodenek.

Właśnie o to, kto ma wziąć spodenki, wywiązał się spór pomiędzy dwoma fanami. Doszło do bójki, która o mało nie zakończyła się śmiercią jednego z nich. Po ciosie nożem w brzuch trafił do szpitala w ciężkim stanie.

Do bójki doszło przy wyjściu z sektora dla kibiców gości. Policja prowadzi w tej sprawie śledztwo.

