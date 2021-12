Mecz Bologna - Juventus rozpocznie się w sobotę o godzinie 18 w ramach 18. kolejki Serie A. Gdzie oglądać mecz ligi włoskiej?

Bologna - Juventus. Wyniki i sytuacja w tabeli Serie A

Bologna w Serie A nie ma ostatnio dobrej serii. Po wygranej z AS Romą na początku grudnia przyszły dwie porażki i Bologna zajmuje 10. miejsce w tabeli Serie A. Na swoim koncie ma 24 punkty, jednak traci do Juventusu tylko cztery oczka. Ewentualna wygrana w sobotni wieczór pozwoliłaby więc punktowo zbliżyć się drużynie Łukasza Skorupskiego do "Starej Damy". Skorupski w ostatnich spotkaniach błyszczy formą i popisuje świetnymi interwencjami, ale dobra dyspozycja polskiego bramkarza może nie wystarczyć, by wyrwać punkty Juventusowi.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bologna FC - AS Roma (1-0). Doskonały mecz Skorupskiego. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports

Bologna - ostatnie wyniki w Serie A:

Torino - Bologna 2-1

Bologna - Fiorentina 2-3

Bologna - AS Roma 1-0

Juventus w tabeli Serie A zajmuje siódmą lokatę, zdobywając do tej pory 28 punktów. Do premiowanego grą w Lidze Mistrzów czwartego miejsca Juventus traci aż osiem oczek. To może wprowadzać nerwową atmosferę w drużynie Wojciecha Szczęsnego, szczególnie po ostatniej wpadce z beniaminkiem Serie A. W dotychczas rozegranych 17 meczach ligowych Juventus zdobył tylko 23 bramki i tak słaba dyspozycja w ataku zapowiada ruchy podczas zbliżającego się okna transferowego. Pojawiają się informacje o zatrudnieniu Mauro Icardiego z PSG, a także nazwiska Urugwajczyka Edinsona Cavaniego oraz Serba Dusana Vlahovica.

Ostatnie wyniki Juventusu w Serie A

Venezia - Juventus 1-1

Juventus - Genoa 2-0

Salernitana - Juventus 0-2

Bologna - Juventus. Kiedy i o której mecz w Bolonii?

Mecz Bologna - Juventus rozpocznie się w sobotę o godzinie 18.00 na Stadio Renato Dall'Ara w Bolonii.

Bologna - Juventus. Gdzie oglądać transmisję tv?

Sobotni mecz Bologna - Juventus będzie można obejrzeć w tv na kanałach Eleven Sports 2 oraz Eleven Sports 4.

Mecz Bologna - Juventus. Transmisja online live stream

Spotkanie Bologna - Juventus można również oglądać online live stream na platformie Polsat Box Go i elevensports.pl. Wynik meczu Bologna - Juventus także "na żywo" na Interia.pl.

O której początek meczu Bologna - Juventus? Godzina 18.00 w sobotę.

Transmisja TV meczu Bologna - Juventus: Eleven Sports 2 oraz Eleven Sports 4.

Stream online meczu Bologna - Juventus: Polsat Box Go, elevensports.pl.

"Na żywo" Bologna - Juventus: sport.interia.pl.