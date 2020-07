Bologna rzutem na taśmę zremisowała z Napoli. Wyrównująca bramka padła w samej końcówce meczu i ostatecznie spotkanie zakończyło się wynikiem 1-1. Łukasz Skorupski rozegrał całe spotkanie, natomiast Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński opuścili plac gry w drugiej połowie.

Spotkanie rozpoczęło się o wiele lepiej dla drużyny gości. Od samego początku bardzo aktywny był Arkadiusz Milik, jednak nie on pierwszy trafił do siatki. Udało się to Kostasowi Manolasowi, który pewnie wykończył dośrodkowanie Matteo Politano z rzutu rożnego.



Bologna zdołała odpowiedzieć bardzo szybko. Ibrahima M'baye urwał się obronie Napoli i głową umieścił futbolówkę w siatce. Radość piłkarzy Sinisy Mihajlovicia została przerwana przez sędziego. Senegalczyk był na spalonym.



"Azzurri" nie mieli pomysłu na przedarcie się przez linię obony "Rossoblu". Hirving Lozano poszukał zatem innego sposobu na zdobycie gola. Popularny "Chucky" huknął z dystansu, jednak na posterunku stanął Łukasz Skorupski i obronił strzał.





33. kolejka Włochy - Serie A

2020-07-15 19:30 | Stadion: Stadio Renato Dall'Ara | Arbiter: M. Piccinini 1 1 Bologna FC SSC Napoli Meret Di Lorenzo Hysaj Maksimović Manolas Demme Elmas Zieliński Politano Milik Lozano Skorupski Danilo M'baye Medel Tomiyasu Domínguez Krejczi Soriano Olsen Palacio Barrow SKŁADY Bologna FC SSC Napoli Łukasz Skorupski Alex Meret Larangera Danilo 90′ 90′ Giovanni Di Lorenzo 84′ 84′ Ibrahima M'baye Elseid Hysaj 78′ 78′ Gary Medel Nikola Maksimović 46′ 46′ Takehiro Tomiyasu 7′ 7′ Kostas Manolas 78′ 78′ Nicolás Martín Domínguez Diego Demme 65′ 65′ Ladislav Krejczi 69′ 69′ Eljif Elmas Roberto Soriano 83′ 83′ Piotr Zieliński 65′ 65′ Andreas Skov Olsen 61′ 61′ Matteo Politano Rodrigo Palacio 69′ 69′ Arkadiusz Milik 80′ 80′ Musa Barrow 61′ 61′ Hirving Lozano REZERWOWI Angelo Esmael da Costa Júnior Orestis Karnezis Federico Bonini David Ospina Gabriele Corbo Faouzi Ghoulam 84′ 84′ Stefano Denswil Kalidou Koulibaly 65′ 65′ Mitchell Dijks Sebastiano Luperto 78′ 78′ Andri Fannar Baldursson Silva Duarte Mario Rui Musa Juwara 83′ 83′ Marques Loureiro Allan 78′ 78′ Andrea Poli Stanislav Lobotka Mattias Svanberg 69′ 69′ Fabián Ruiz Pena 65′ 65′ Riccardo Orsolini 61′ 61′ Jose Callejon Nicola Sansone 61′ 61′ Lorenzo Insigne Federico Javier Santander Mereles 69′ 69′ Dries Mertens

Druga połowa również mogła się rozpocząć lepiej dla Napoli. Lozano przedarł się w pole karne, minął kilku rywali i momentalnie uderzył. Piłka poszybowała jednak nad poprzeczką.