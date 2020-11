Napoli spełniło plan minimum i pokonało Bolognę 1-0. W barwach gospodarzy całe spotkanie rozegrał Łukasz Skorupski, natomiast powracający po wyleczeniu się z koronawriusa, Piotr Zieliński pojawił się na boisku w 76. minucie meczu.

Piłkarze Napoli bardzo dobrze weszli w obecny sezon Serie A i przed rozpoczęciem spotkania z Bologną mieli na swoim koncie cztery zwycięstwa w sześciu rozegranych spotkaniach. Dorobek punktowy "Azzurrich" byłyby jeszcze bardziej okazały, jednak nie dali oni rady pokonać Juventusu i Sassuolo.

W starciu z niżej notowanym rywalem podopieczni Gennara Gattuso radzili sobie całkiem dobrze i udało im się się wyjść na prowadzenie już w 24. minucie spotkania. Hirving Lozano popędził prawą flanką boiska i dośrodkował futbolówkę w pole karne. Tam najwyżej do piłki wyskoczył Victor Osimhen i nie dał Łukaszowi Skorupskiemu szans na interwencję.



Goście po raz drugi trafili do siatki w 50. minucie meczu. Tym razem Kalidou Koulibaly wygrał siłowe starcie z Lorenzo De Silvestrim i w efektowny sposób wbił piłkę do bramki. Radość piłkarzy Napoli została jednak przerwana przez sędziego. Po interwencji systemu VAR nie podyktował on gola, ze względu na nieprzepisowy sposób, w który Osimhen zagrywał futbolówkę chwilę wcześniej do defensora "Azzurrich".



Niewykorzystana okazja mogła zemścić się w samej końcówce starcia. Roberto Soriano otrzymał dobre podanie z głębi boiska, przyjął piłkę i oddał strzał, który skutecznie zablokował David Ospina. Piłkarze gospodarzy oddali jeszcze kolejne dwa uderzenia, lecz tym razem zatrzymywały się one na obrońcach drużyny spod Wezuwiusza.



"Rossoblu" optycznie przeważali również w doliczonym czasie gry, lecz ostatecznie nie udało im się doprowadzić do wyrównania.



Serie A - wyniki, tabela, strzelcy



7. kolejka Włochy - Serie A

2020-11-08 18:00 | Stadion: Stadio Renato Dall'Ara | Arbiter: Fabrizio Pasqua Bologna FC 1909 SSC Napoli 0 1 DO PRZERWY 0-1 V. Osimhen 23'

0 1 Bologna FC 1909 SSC Napoli Ospina Di Lorenzo Manolas Koulibaly Hysaj Ruiz Lozano Insigne Bakayoko Mertens Osimhen Skorupski De Silvestri Tomiyasu Danilo Denswil Domínguez Orsolini Barrow Schouten Soriano Palacio SKŁADY Bologna FC 1909 SSC Napoli Łukasz Skorupski David Ospina Lorenzo De Silvestri Giovanni Di Lorenzo Takehiro Tomiyasu Kostas Manolas 27′ 27′ Larangera Danilo Kalidou Koulibaly 70′ 70′ Stefano Denswil Elseid Hysaj 25′ 25′ 62′ 62′ Nicolás Martín Domínguez Fabián Ruiz Pena Riccardo Orsolini 76′ 76′ Hirving Lozano Musa Barrow 83′ 83′ Lorenzo Insigne 61′ 61′ Jerdy Schouten Tiemoué Bakayoko Roberto Soriano 76′ 76′ Dries Mertens Rodrigo Palacio 23′ 23′ 83′ 83′ Victor James Osimhen REZERWOWI Angelo Esmael da Costa Júnior Nikita Contini Baranovsky Alex Arnofoli Alex Meret Arturo Calabresi Nikola Maksimović Nehuén Mario Paz Amir Rrahmani Andri Fannar Baldursson Diego Demme Kingsley Dogo Michael 83′ 83′ Eljif Elmas Dion Ruffo Luci Stanislav Lobotka 62′ 62′ Mattias Svanberg 76′ 76′ Piotr Zieliński Simone Rabbi 83′ 83′ Andrea Petagna 70′ 70′ Emanuel Vignato 76′ 76′ Matteo Politano M. Pagliuca O. Khailoti

STATYSTYKI Bologna FC 1909 SSC Napoli 0 1 Posiadanie piłki 47,8% 52,2% Strzały 5 11 Strzały na bramkę 3 5 Rzuty rożne 4 7 Faule 12 11