Boleśnie skarcił Polaków na mundialu. Teraz niespodziewanie się z nimi żegna

W maju Juventus Turyn został ukarany odjęciem 10 punktów za nieprawidłowości finansowe. Poskutkowało to utratą pozycji wicelidera i w konsekwencji utratą szans na awans do grupowej fazy Champions League. Zespół skończył rozgrywki na siódmej lokacie, co umożliwia start jedynie w Lidze Konferencji.