45 minut niewykorzystanych szans Arkadiusza Milika

Juventus dominował w pierwszym kwadransie, ale to przyjezdni otworzyli wynik spotkania. Katastrofalnie po wrzutce z rzutu wolnego interweniował Alex Sandro, który podał niemal piłkę pod nogi Giannettiego. Argentyńczyk wbił bez problemów piłkę do siatki obok bezradnego Szczęsnego. W odpowiedzi na to ogromną szansę miał Arkadiusz Milik, ale wykończył ją, jak przyzwyczaił do tego kibiców reprezentacji Polski - nieudanie. Wystarczyło tylko odpowiednio ułożyć stopę do podania Chiesy...