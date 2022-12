Już w styczniu 2019 roku Fiorentina wykupiła Żurkowskiego z Górnika Zabrze . Jednak, do końca poprzedniego sezonu, piłkarz przebywał na wypożyczeniu w Empoli . Tam spisywał się dobrze i wydawało się, że jest już gotowy, aby spróbować swoich sił w zespole z Florencji.

Tak się jednak nie stało. Żurkowski został boleśnie zweryfikowany. W obecnym sezonie zagrał tylko 77 minut w barwach Fiorentiny. Uzbierał to w czterech spotkaniach, dwóch w Serie A i dwóch w Lidze Konferencji.

Żurkowski skreślony w Fiorentinie. Trzy kluby chcą Polaka

Żurkowski nie poradził sobie w Fiorentinie i musi sobie szukać nowego klubu. Mógł odejść już latem, ale klub z Florencji nie doszedł do porozumienia z Empoli, w sprawie transferu definitywnego. Polak więc został i postanowił walczyć o skład, ale tę walkę przegrał.

- Był bardzo blisko powrotu do Empoli, ale po nieporozumieniach transferowych pomiędzy klubami, Fiorentina zdecydowała się zatrzymać go we Florencji nawet mając świadomość, że nie znajduje się w planach trenera. Myślę, że po prostu Żurkowski nie posiada umiejętności, jakich od pomocników oczekuje trener Vincenzo Italiano - przyznaje dziennikarz "Corriere dello Sport" Andrea Giannattasio, w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet".