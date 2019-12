Wiele wskazuje na to, że Daniele De Rossi, były pomocnik Romy, nie pogra zbyt długo w Boca Juniors. Po zmianach właścicielskich w klubie z Buenos Aires przyszłość Włocha stoi pod dużym znakiem zapytania.

Według "Corriere dello Sport" Daniele De Rossi najprawdopodobniej szybko pożegna się z Boca Juniors, z którą związał się pod koniec lipca. Kilka dni temu w argentyńskim klubie doszło do zmian na stanowiskach prezesa i trenera, co nie jest dobrą wiadomością dla Włocha. Jorge Ameal otwarcie przyznaje, że Boca dokładnie przyjrzy się kontraktowi pomocnika:



- Nie wiemy jeszcze co zrobimy z De Rossim, być może odejdzie, choć również może zostać, to zależy od wielu czynników. Ktoś go przyprowadził do klubu, a my teraz nie wiemy czy wszystko jest z nim dobrze. Zresztą przejrzymy umowę - powiedział Ameal cytowany przez "Corriere".



Z kolei "La Gazzetta dello Sport" donosi, że De Rossi chciałby pozostać w Boca przynajmniej do końca grudnia 2020 roku. Włoch ma pracować nad swoją formą w jednej z... rzymskich siłowni. Pomocnik w tym sezonie zagrał tylko w czterech spotkaniach (274 minut). Włoch jest legendą Romy. W barwach rzymskiego klubu rozegrał 616 spotkań, co daje drugie miejsce w historii "Giallorossich" (przewodni Francesco Totti, który zagrał 785 razy).



PA