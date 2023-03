Niedziela we Włoszech przyniosła starcie dwóch drużyn mających w swoim składzie Polaków - Torino Karola Linettego uległo 0-4 ekipie Napoli, w której kadrze znaleźli się Bereszyński, Idasiak i Zieliński. Zwłaszcza ten ostatni ma powody do zadowolenia, bowiem dopisał on do swojego konta kolejną w tym sezonie asystę. Linetty natomiast... w pewnym momencie zupełnie się zapomniał.