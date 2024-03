SSC Napoli w niczym nie przypomina zespołu, który w poprzednim sezonie sięgnął po wyczekiwane na południu przez 33 lata mistrzostwo Włoch. Z pewnością kluczowe znaczenie miało odejście Luciano Spalettiego. Klub z Neapolu prowadzi już w tym sezonie drugi trener (Francesco Calzona), bo misja zastąpienia Spalletiego kompletnie nie udała się Walterowi Mazzariemu. Na dodatek od zimowego okna transferowego na boczny tor został zepchnięty Piotr Zieliński, co z pewnością też odbija się na drużynie. Wszystko ze względu na jego decyzję o odejściu i niemal przesądzonym dołączeniu latem do Interu. Polak nie został nawet zgłoszony do Ligi Mistrzów na rundę wiosenną, ale może liczyć na sporadyczną grę w Serie A. Tak też było w starciu z Atalantą, gdzie otrzymał 45 minut.

