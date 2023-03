Odwołanie AS Roma w sprawie kary dwóch meczów zawieszenia dla Jose Mourinho zostało odrzucone. To oznacza, że szkoleniowiec "Giallorosich" nie poprowadzi stołecznej ekipy w ligowych potyczkach z Sassuolo i Lazio Rzym. Dyskwalifikacja jest pokłosiem czerwonej kartki, jaką "The Special One" otrzymał w trakcie wyjazdowego spotkania z Cremonese w serie A. Przed komisją dyscyplinarną stanie także jeden z arbitrów zamieszany w incydent.