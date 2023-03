Benzema może trafić do klubu Polaków. Plan przeprowadzki jest już gotowy

Karim Benzema w jednym klubie w Nicolą Zalewskim i Jordanem Majchrzakiem? To scenariusz możliwy, a nawet całkiem realny. Francuz rozstanie się z Realem Madryt najprawdopodobniej najbliższego lata. Jak donosi włoska "La Repubblica", ma zostać piłkarzem AS Roma. By tak się stało, spełnione muszą zostać dwa warunki.