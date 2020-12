Benevento, z grającym od pierwszej do ostatniej minuty Kamilem Glikiem, zremisowało 1-1 z Lazio Rzym. Ten wynik w pełni nie uszczęśliwił żadnego z zespołów, ale zdecydowanie bardziej cenny jest dla drużyny Polaka.

Smaczkiem konfrontacji obu zespołów był bratobójczy pojedynek na ławkach trenerskich. Szkoleniowcem drużyny z Kampanii jest Filippo Inzaghi, a opiekunem rzymian nieznacznie młodszy Simone Inzaghi.



Faworytem wtorkowej potyczki byli goście, choć oba kluby w tabeli Serie A wcale nie dzieli przepaść.



Pokazał to początek spotkania, gdy gospodarze mogli wyjść na prowadzenie, ale najpierw przytomnie interweniował Pepe Reina, a następnie szczęścia zabrakło Gianluce Lapaduli. Napastnik z najbliższej odległości skierował głową piłkę w słupek.

"Biancocelesti", a konkretnie Luis Alberto, wysłali sygnał ostrzegawczy w 22. min, również trafiając w słupek.

12. kolejka Włochy - Serie A

2020-12-15 20:45 | Stadion: Stadio Ciro Vigorito | Arbiter: Luca Pairetto STATYSTYKI Benevento Calcio Lazio Rzym 1 1 Posiadanie piłki 36% 64% Strzały 12 10 Strzały na bramkę 7 3 Rzuty rożne 4 8 Faule 14 15 Spalone 1 1

A trzy minuty później już cieszyli się z gola. Niezawodny Ciro Immobile pokazał najwyższy kunszt, dokładając nogę i lobując bramkarza, a przednią asystą popisał się Sergiej Milinković-Savić.



"Czarownicy" jednak nie zwieszali głów, co zaowocowało dokładnie w 45. minucie. Do wyrównania doprowadził Pasquale Schiattarella, który w gąszczu nóg obrońców oddał mocny strzał, Reina nawet nie zdążył zareagować, a do tego uderzenie było bardzo precyzyjne. Piłka jeszcze po drodze odbiła się od słupka i wpadła do bramki.



Gorąco zrobiło się w 54. min, gdy Luiz Felipe bardzo ostro wjechał w nogi Daama Foulona. Mógł odetchnąć z ulgą, gdy arbiter ukarał go tylko żółtą kartką. Czerwona kartka, nie ostatnia w tym meczu, została pokazana w 87. min, a ukarany był nią jeden z członków sztabu gospodarzy. W efekcie musiał udać się do szatni.



W 90. minucie bohaterem Benevento mógł zostać Riccardo Improta, do którego przypadkowo trafiła piłka w polu karnym, ale jego instynktowny strzał, gdy wręcz został trafiony piłką w głowę, poszybował nad poprzeczką. Improta spróbował szansy w kolejnej akcji, ale to uderzenie z dystansu sparował bramkarz.



W drugiej, doliczonej minucie, Schiattarella pożegnał się z rolą bohatera gospodarzy. Popełnił ostry, bezsensowny faul przy linii bocznej, za co został ukarany czerwoną kartką.



Benevento Calcio Lazio Rzym 1 1 DO PRZERWY 1-1 P. Schiattarella 45' C. Immobile 25'

