Benevento sprawiło niespodziankę i piłkarze z południa Włoch zremisowali z Juventuem 1-1. Obie bramki padły w pierwszej połowie, a na boisku mogliśmy oglądać dwóch polskich piłkarzy: Wojciecha Szczęsnego i Kamila Glika.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Serie A. Benevento Calcio – Juventus Turyn 1-1. skrót meczu (zdjęcia Eleven Sports). Wideo Eleven Sports

Nie tak wyobrażali sobie start obecnego sezonu kibice Juventusu. "Stara Dama" w Serie A nie może ustabilizować formy i ekipa z Turynu do tej pory nie zanotowała serii dwóch wygranych spotkań z rzędu w rozgrywkach ligowych. Benevento w ostatniej kolejce przełamało natomiast serię czterech przegranych spotkań z rzędu i pokonało Fiorenitnę 1-0.



Od początku sarcia obie strony kreowały grę, jednak na gola musieliśmy poczekać do 21. minuty. Federico Chiesa posłał znakomitą piłkę z głębi boiska do Alvaro Moraty. Hiszpan pewnie poradził sobie z defensorami drużyny z południowej części Włoch i posłał strzał w "dłuższy" róg bramki Lorenza Montipo. Pędząca futbolówka obiła się jeszcze od słupka i po chwili zatrzepotała w siatce.



Reklama

Można było odnieść wrażenie, że trafienie uskrzydliło graczy Juventusu. Już kilka chwil później bliski podwyższenia wyniku był Paulo Dybala. Argentyńczyk dobrze złamał akcję do środka i oddał mocny strzał w pełnym biegu. Futbolówka nie znalazła jednak drogi do bramki.



Niewykorzystana okazja zemściła się tuż przed końcem pierwszej części gry. Gaetano Letizia oddał sytuacyjny strzał po interwencji jednego z defensorów "Starej Damy" i huknął z powietrza, a piłka wpadła do siatki. Zasłonięty Wojciech Szczęsny nie miał szans na skuteczną interwencję.



W drugiej części gry obraz meczu nie zmieniał się i nadal nie oglądaliśmy zmasowanych ataków ze strony któreś z drużyn. Momentami przeważali nawet gospodarze. Najbliżej zdobycia bramki ponownie był Dybala. Tym razem próbę zawodnika Juve zatrzymał Montipo.



Serie A - wyniki, tabela, strzelcy



PA



9. kolejka Włochy - Serie A

2020-11-28 18:00 | Stadion: Stadio Ciro Vigorito | Arbiter: Fabrizio Pasqua Benevento Calcio Juventus Turyn 1 1 DO PRZERWY 1-1 G. Letizia 45' Morata 21'

1 1 Benevento Calcio Juventus Turyn Szczęsny Cuadrado de Ligt Danilo Frabotta Chiesa Arthur Rabiot Ramsey Dybala Morata Montipò Letizia Glik Caldirola Barba Hetemaj Ioniţă Caprari Improta Schiattarella Lapadula SKŁADY Benevento Calcio Juventus Turyn Lorenzo Montipò Wojciech Szczęsny 45′ 45′ Gaetano Letizia 80′ 80′ Juan Cuadrado Kamil Glik Matthijs de Ligt 33′ 33′ Luca Caldirola Danilo 86′ 86′ Federico Barba Gianluca Frabotta Perparim Hetemaj 69′ 69′ Federico Chiesa 71′ 71′ Artur Ionita 62′ 62′ Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo 72′ 72′ Gianluca Caprari Adrien Rabiot 90′ 90′ Riccardo Improta 62′ 62′ Aaron Ramsey 82′ 82′ Pasquale Schiattarella Paulo Dybala 72′ 72′ Gianluca Lapadula 21′ 21′ 90′ 90′ Alvaro Morata REZERWOWI Igor Lucatelli Carlo Pinsoglio Niccolo Manfredini . Alex Sandro 33′ 33′ 59′ 59′ 60′ 60′ Christian Maggio Leonardo Bonucci Christian Pastina Radu Drăgușin 72′ 72′ Alessandro Tuia 62′ 62′ Rodrigo Bentancur Abdallah Basit 62′ 62′ Dejan Kulusevski Davide Masella Weston McKennie 71′ 71′ Andrés Felipe Tello Muñoz Manolo Portanova Giuseppe Di Serio 69′ 69′ Federico Bernardeschi 60′ 60′ 90′ 90′ Roberto Insigne G. Garofani Gabriele Moncini 72′ 72′ Marco Sau

STATYSTYKI Benevento Calcio Juventus Turyn 1 1 Posiadanie piłki 36,2% 63,8% Strzały 8 13 Strzały na bramkę 4 6 Rzuty rożne 5 8 Faule 13 13 Spalone 2 5