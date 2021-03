Bartłomiej Drągowski górą w "polskim" meczu Serie A! Fiorentina z polskim bramkarzem w składzie pokonała Benevento 4-1. W barwach ekipy gości na boisku mogliśmy natomiast oglądać Kamila Glika.

Benevento bardzo słabo prezentuje się w 2021 roku i w tym momencie beniaminek z Kampanii wydaje się być jednym z głównych kandydatów do spadku. W minionych 12 starciach "Stregoni" wygrali bowiem tylko raz.



Gospodarze nie byli zatem faworytem w starciu z Fiorentiną i pierwsza połowa bardzo mocno to uwidoczniła. Goście wyszli na prowadzenie już w 8. minucie starcia. Valentin Eysseric dogrywał z bocznej strefy boiska, piłka odbiła się od jednego z defensorów i trafiła do Duszana Vlahovicia, który dopełnił formalności.

"Viola" złapała wiatr w żagle i zdobyła kolejnego gola. Lorenzo Montipo poradził sobie z uderzeniem Lucasa Quarty, lecz był bezradny wobec dobitki Vlahovicia. Napastnik nabiegł na futbolówkę i strzelił obok interweniującego Kamila Glika.





Czujnością wykazał się natomiast Bartłomiej Drągowski w 31. minucie meczu. Polski bramkarz wygrał starcie sam na sam z Adolfo Gaichem i pewnie zatrzymał uderzenie Argentyńczyka.



Vlahović show! Trzy bramki w 45 minut

Dobra akcja nie uskrzydliła jednak graczy z Benewentu i to Fiorentina ponownie trafiła do siatki. Drągowski dobrze zagrał piłkę od własnej bramki i ta trafiła do Vlahovicia. Serb opanował futbolówkę, poradził sobie z asystą rywali i technicznym uderzeniem zza pola karnego pokonał Montipo.

Gospodarze nieco lepiej weszli w drugą część gry. W 56. minucie Gianluca Caprari dograł dobrą piłkę z rzutu rożnego, a Artur Ionita strzałem głową pokonał Drągowskiego.



Reprezentant Polski popisał się natomiast znakomitą interwencją kilka chwil później. Po składnej akcji Caprari wpadł w pole karne i oddał strzał. Pędzącą piłkę zdołał jednak odbić Drągowski.



Tempo meczu nie spadało i "Viola" momentalnie odpowiedziała. Franck Ribery zagrał z głębi boiska do Eysserica, a ten "przelobował" Montipo. Bliski zatrzymania futbolówki był jeszcze Glik, lecz finalnie zatrzepotała się ona w siatce.



Serie A - wyniki, tabela, strzelcy



27. kolejka Włochy - Serie A

2021-03-13 18:00 | Stadion: Stadio Ciro Vigorito | Arbiter: Piero Giacomelli Benevento Calcio ACF Fiorentina 1 4 DO PRZERWY 0-3 A. Ioniţă 56' D. Vlahović 8',26',45' V. Eysseric 75'

1 4 Benevento Calcio ACF Fiorentina Drągowski Milenković Martínez Quarta Pezzella Bonaventura Cáceres Eysseric Venuti Pulgar Farfán Vlahović 3 Ribéry Montipò Improta Tuia Glik Barba Hetemaj Viola Schiattarella Ioniţă Gaich Caprari SKŁADY Benevento Calcio ACF Fiorentina Lorenzo Montipò Bartłomiej Drągowski 82′ 82′ Riccardo Improta Nikola Milenković Alessandro Tuia 90′ 90′ Lucas Martínez Quarta 36′ 36′ Kamil Glik Germán Alejandro Pezzella Federico Barba 78′ 78′ Giacomo Bonaventura 69′ 69′ Perparim Hetemaj Martin Caceres 46′ 46′ Benito Nicolas Viola 75′ 75′ 79′ 79′ Valentin Eysseric 76′ 76′ Pasquale Schiattarella Lorenzo Venuti 56′ 56′ 77′ 77′ Artur Ionita 43′ 43′ Erick Antonio Pulgar Farfán 77′ 77′ Adolfo Julián Gaich 8′, 26′, 45′ 8′, 26′, 45′ 78′ 78′ Dušan Vlahović 85′ 85′ Gianluca Caprari 90′ 90′ Franck Ribery REZERWOWI Igor Lucatelli Antonio Rosati Niccolo Manfredini Pietro Terracciano Luca Caldirola Antonio Barreca 85′ 85′ Daam Foulon Cristiano Biraghi Christian Pastina Kévin Malcuit 77′ 77′ Andrés Felipe Tello Muñoz 90′ 90′ Maximiliano Martín Olivera De Andrea Giuseppe Di Serio Gaetano Castrovilli 46′ 46′ Roberto Insigne 90′ 90′ Cristóbal Montiel Rodríguez 69′ 69′ Gianluca Lapadula 78′ 78′ Borja Valero Gabriele Moncini 79′ 79′ Jose Callejon 77′ 77′ Marco Sau 78′ 78′ Christian Kouamé

STATYSTYKI Benevento Calcio ACF Fiorentina 1 4 Posiadanie piłki 60% 40% Strzały 13 12 Strzały na bramkę 5 9 Rzuty rożne 8 3 Faule 15 18 Spalone 2 1