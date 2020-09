Cóż to był za mecz! Inter Mediolan wypunktował Benevento i pewnie wygrał 5-2. Całe spotkanie rozegrał Kamil Glik.

Choć obie drużyny wygrały swoje poprzednie spotkania, to zdecydowanym faworytem tego starcia był Inter Mediolan. Naszpikowany gwiazdami skład "Nerazzurrich" od samego początku ruszył do zmasowanych ataków.



Na rezultat nie trzeba było zbyt długo czekać. Romelu Lukaku trafił do siatki już w 28. sekundzie gry, po bardzo dobrym podaniu Achrafa Hakimiego z bocznej strefy boiska. Zawodnicy Interu przeważali i już po chwili dołożyli kolejne trafienia.





Najpierw Roberto Gagliaridni zmieścił piłkę w bramce po mocnym uderzeniu z powietrza, a Lukaku stanął przed kolejną okazją i z najbliższej odległości zdobył drugiego gola w tym meczu. Wcześniej Lorenzo Montipo zagrał do rywala i był to jego drugi podobny błąd. Golkiper gospodarzy podobnie zachował się w starciu z Sampdorią.



Benevento nie dało się jednak całkowicie zepchnąć do defensywy i również próbowało atakować. W 34. minucie Gianluca Caprari wykorzystał złe zagranie Samira Handanovicia i precyzyjnym strzałem zdobył gola.



Inter odpowiedział błyskawicznie. Ashley Young posłał futbolówkę wzdłuż linii bramkowej, nie zdołał trącić jej do siatki Lukaku, lecz Hakimi dopełnił formalności.



Na kolejne trafienia musieliśmy poczekać do drugiej połowy. Efektownym strzałem z okolic 13. metra popisał się Lautaro Martinez, a Caprari dołożył drugiego gola w tym meczu chwilę później. Włoch wbił futbolówkę do siatki po składnej akcji Benenvento.



W końcówce meczu świetną okazję zmarnował Ivan Periszić. Bliski zagrożenia bramce rywali był również Kamil Glik, jednak po uderzeniu głową przeniósł piłkę ponad poprzeczką.



1. kolejka Włochy - Serie A

2020-09-30 18:00 | Stadion: Stadio Ciro Vigorito | Arbiter: Marco Piccinini Benevento Calcio Inter Mediolan 2 5 DO PRZERWY 1-4 G. Caprari 34',76' R. Lukaku 1',28' R. Gagliardini 25' A. Hakimi 42' L. Martínez 71'

2 5 Benevento Calcio Inter Mediolan Handanovič Škriniar Kolarov de Vrij Gagliardini Hakimi Mouh Sensi Young Vidal Lukaku 2 Sánchez Montipò Maggio Glik Caldirola Barba Ioniţă Dabo Schiattarella Insigne Moncini Caprari 2 SKŁADY Benevento Calcio Inter Mediolan Lorenzo Montipò Samir Handanovicz 46′ 46′ Christian Maggio Milan Szkriniar Kamil Glik Aleksandar Kolarov Luca Caldirola Stefan de Vrij 37′ 37′ Federico Barba 25′ 25′ 81′ 81′ Roberto Gagliardini Artur Ionita 42′ 42′ Achraf Hakimi Mouh 70′ 70′ Bryan Dabo 65′ 65′ Stefano Sensi 73′ 73′ Pasquale Schiattarella 65′ 65′ Ashley Young 46′ 46′ Roberto Insigne 52′ 52′ Arturo Vidal 63′ 63′ Gabriele Moncini 1′, 28′ 1′, 28′ 65′ 65′ Romelu Lukaku 34′, 76′ 34′, 76′ Gianluca Caprari Alexis Sanchez REZERWOWI Pier Graziano Gori Daniele Padelli Niccolo Manfredini Ionuț Andrei Radu 46′ 46′ Daam Foulon Alessandro Bastoni 37′ 37′ Gaetano Letizia Dalbert Henrique Chagas Estevão 46′ 46′ Alessandro Tuia Danilo D'Ambrosio Lorenzo Del Pinto Andrea Ranocchia 70′ 70′ Perparim Hetemaj 52′ 52′ Nicolò Barella Giuseppe Di Serio 65′ 65′ Marcelo Brozović Riccardo Improta 81′ 81′ Christian Eriksen 63′ 63′ Gianluca Lapadula 65′ 65′ Ivan Periszić Marco Sau 65′ 65′ 71′ 71′ Lautaro Javier Martínez Falque Silva Iago Andrea Pinamonti

STATYSTYKI Benevento Calcio Inter Mediolan 2 5 Posiadanie piłki 33,8% 66,2% Strzały 14 23 Strzały na bramkę 8 13 Rzuty rożne 5 1 Faule 10 15 Spalone 1 3

