Belgijski gwiazdor zagra w stolicy Włoch. Negocjacje trwały nawet w nocy

30-letni Lukaku dwa lata temu powrócił do Chelsea, gdzie występował już wcześniej w latach 2011-2014. Drugie podejście do występów w Londynie nie okazało się jednak udane - Belg zdobył tylko osiem bramek w dwudziestu sześciu meczach i został wypożyczony do Interu. Obecnie niemal na pewno można powiedzieć, że także w rozpoczętym właśnie sezonie nie będzie kontynuował kariery w Chelsea, gdyż czeka go ponowne wypożyczenie do Włoch, tym razem do Rzymu.