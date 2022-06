Będziemy mieć kolejnego Polaka w Serie A? Wielka szansa młodego zawodnika

Był taki czas, w którym na Półwyspie Apenińskim bardzo trudno było odnaleźć polskiego piłkarza występującego na najwyższym poziomie rozgrywkowym. Te lata już jednak definitywnie za nami, bo w Italii jest dziś mnóstwo reprezentantów naszego kraju - wystarczy chociażby wymienić takie nazwiska, jak Szczęsny, Zieliński czy Zalewski.

Wszystko wskazuje na to, że "polska lista" niebawem znów zostanie poszerzona - jak bowiem informuje dziennik "Corriere di Bologna" w orbicie zainteresowań Bologna FC znalazł się Adrian Benedyczak. 21-latek ma już doświadczenie we włoskiej piłce - być może jednak teraz przyszedł czas na kolejny odważny krok w karierze.

Adrian Benedyczak przykuł uwagę Bologna FC po ostatnim sezonie

Benedyczak od 2021 roku jest zawodnikiem Parmy, a więc ekipy rywalizującej ostatnio na poziomie Serie B. W kampanii 2021/2022 młodzieżowy reprezentant naszego kraju zdobył sześć bramek i zaliczył jedną asystę.

Do tego, co bardzo ważne, cieszył się regularnymi występami, które jak widać zrobiły wrażenie wśród włodarzy "Rossoblu". Możliwe więc, że futbolista rodem z Kamienia Pomorskiego stanie się niebawem istotnym elementem przebudowy składu BFC.

Serie A. Bologna FC zbroi się przed kolejnym sezonem

Klub z Bolonii niedawno zakontraktował Giovanniego Sartoriego, byłego dyrektora technicznego Atalanty, który w ciągu ostatnich ośmiu lat wydatnie przyczynił się do sukcesów tej drużyny. Od razu więc można było założyć, że w szatni nastąpią spore zmiany, a wymiana zawodników będzie wyraźna.

Z zespołem mają się pożegnać Szkot Aaron Hickey oraz Szwed Mattias Svanberg - za tego drugiego miałby przyjść inny Skandynaw, Norweg Morten Thorsby z Sampdorii. Do tego wszystkiego na Stadio Renato Dall'Ara chętnie zobaczono by również Holendra Sama Lammersa, który niebawem oficjalnie powróci do Atalanty z wypożyczenia do Eintrachtu Frankfurt. Jak więc widać przenosiny Benedyczaka byłyby częścią większego projektu.

Umowa Adriana Benedyczaka obowiązuje jeszcze przez kilka lat

Adrian Benedyczak to wychowanek Pogoni Szczecin, ma na swoim koncie również występy w Chrobrym Głogów. Piłkarz wciąż czeka na debiut w seniorskiej reprezentacji Polski - zaliczył już jednak występy we wszystkich młodzieżowych kadrach "Biało-Czerwonych" od zespołu U-17 po U-21.

Jego umowa z klubem Parma Calcio ważna jest do czerwca 2025 roku.

