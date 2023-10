Będzie wielki transfer Piotra Zielińskiego? Słynny klub może być zainteresowany

O zainteresowaniu Zielińskim wykazywanym przez Juventus mówiło się nieraz, ale jak dotąd nigdy sprawa nie przeszła do konkretów. Polski piłkarz gra w Napoli od 2016 roku i na przestrzeni lat stał się jedną ze współczesnych legend klubu. W bieżącym roku Zieliński był już tak bliski decyzji o zmianie barw, jak nigdy dotąd - włoskie media były zgodne, że nasz reprezentant jest jedną nogą w Arabii Saudyjskiej. Niemal w ostatniej chwili piłkarz zmienił jednak zdanie i pozostał we Włoszech, podobno również pod wpływem rodziny, która nie chciała przenosić się do tak specyficznego i innego pod względem kulturowym kraju, jak Arabia Saudyjska.