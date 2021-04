Chociaż Juventus nie stracił jeszcze szans na miejsce gwarantujące udział w przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów, to jednak gra Starej Damy i kilka kompromitujących wpadek zdają się przesądzać przyszłość Andrei Pirlo jako trenera "Starej Damy". W Turynie już jakiś czas temu ruszyła giełda nazwisk i coraz częściej pojawia się na niej były trener Juve Massimiliano Allegri, odnoszącym z tą drużyną spore sukcesy. Działacze chętnie widzieliby go u siebie z powrotem, ale szkoleniowiec stawia swoje warunki.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Serie A. Lazio Rzym - AC Milan 3-0. Skrót mecz (ELEVEN SPORTS). Wideo Eleven Sports

Reklama

Massimiliano Allegri pracował w Juventusie przez pięć lat i stworzył z tej drużyny prawdziwą maszynkę do wygrywania. Pięciokrotnie sięgnął po mistrzostwo Włoch, cztery razy zdobywał krajowy puchar, a dwukrotnie Superpuchar. Jedyną drobną skazą na jego niemal idealnym wizerunku była Liga Mistrzów. Co prawda dwukrotnie zameldował się w finale tych rozgrywek, ale dwa razy musiał uznać wyższość rywali.





Serie A: będzie wielki powrót do Juventusu?

Reklama