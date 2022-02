Drużyna Sampdorii po zmianie trenera wróciła na właściwe tory. Na Stadio Luigi Ferraris wrócił Marco Giampaolo i gra zespołu powoli zaczyna się zazębiać. Dziś ekipa z Genoi pokazała się z dobrej strony w meczu z Empoli.

Sampdoria coraz lepiej spisuje się pod wodzą trenera Marco Giampaolo

Od pierwszej minuty w barwach gospodarzy wystąpił Bartosz Bereszyński. Z kolei w zespole gości zobaczyliśmy Szymona Żurkowskiego. Zdecydowanie więcej powodów do zadowolenia miał pierwszy z wymienionych.



Losy spotkania rozstrzygnęły się w pierwszych dwóch kwadransach. Sampdoria objęła prowadzenia już w 14. minucie. Candreva zagrał do Quagiarelli, a 39-latek z zimną krwią skierował piłkę do siatki.



Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. UC Sampdoria - Empoli FC. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports

Bartosz Bereszyński zanotował asystę. Polak obsłużył Fabio Quagliarellę

Doświadczony snajper w roli głównej wystąpił również w 29. minucie. Wówczas z prawego skrzydła dograł mu Bartosz Bereszyński. "Don Fabio" znalazł się w polu karnym i w efektowny sposób wykończył akcję. Polak tym samym zanotował trzecią asystę w tym sezonie Serie A.

Po przerwie gracze Empoli szukali swoich szans, ale nie byli w stanie nic zdziałać. Gospodarze zagęścili środek pola i nie pozwalali rywalom na rozwinięciem skrzydeł. Przyjezdni bili głową już do samego końca i ostatecznie przegrali 0:2.



Dzięki wygranej Sampdoria zajmuje 15. miejsce w tabeli Serie A. Na swoim koncie ma 26 punktów. Dorobek Empoli to 31 "oczek". Drużyna Szymona Żurkowskiego jest jedenasta.



Sampdoria - Empoli 2:0 (2:0)



1:0 - Quagiarella 14', 2:0 - Quagiarella 29'