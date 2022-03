Kontuzja i gorsza forma sprawiły, że Bartłomiej Drągowski stracił miejsce w wyjściowym składzie "Violi". Jego rywal do strzeżenia słupków ekipy z Florencji spisuje się nieźle i na razie to Vincenzo Italiano cieszy się zaufaniem trenera.

Bartłomiej Drągowski i ACF Fiorentina są połączeni kontraktem do 2023 roku

Tak może już pozostać, ale nie musi to oznaczać wyhamowania w karierze Drągowskiego. Jego umowa jest ważna do 2023, ale już tego lata może przejść w inne ręce. Fiorentina wyceniła polskiego bramkarza na 11 milionów euro, co nie stanowi zaporowej ceny dla żądnych wzmocnień klubów.

W kolejce chętnych według włoskich mediów ustawiły się już Napoli i Borussia Dortmund. W zespole z Neapolu gra już Piotr Zieliński, co z pewnością pomogłoby Drągowskiemu w zaklimatyzowaniu się. Borussia Dortmund ma zamiar rozstać się z Romanem Buerkim i będzie potrzebować za niego zastępstwa.

