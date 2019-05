Kolejne wyróżnienie dla Bartłomieja Drągowskiego. Polak został uznany przez portal whoscored.com najlepszym bramkarzem do lat 21 w czołowych ligach Europy. W najlepszej jedenastce sezonu znalazł się m.in. obok Kyliana Mbappe z Paris Saint-Germain czy Ousmane Dembele z FC Barcelona.

Portal whoscored.com ocenia wszystkich piłkarzy pięciu czołowych lig Europy na podstawie danych statystycznych. Po każdym spotkaniu przyznaje im noty w skali 1-10. Na podstawie średniej ocen wybrał najlepszą jedenastkę zawodników do lat 21, którzy w zakończonym sezonie rozegrali przynajmniej 10 spotkań w Primera Division, Bundeslidze, Premier League, Serie A lub Ligue 1.

Najlepszym bramkarzem okazał się Drągowski. 21-latek wiosnę spędził na wypożyczeniu z Fiorentiny do Empoli. Jego zespół spadł do Serie B, ale Polak pokazał się z dobrej strony. W 17 spotkaniach zapracował na średnią notę 7,1. "W kwietniowym meczu z Atalantą obronił 17 strzałów. Od 2009 r., w którym zaczęliśmy prowadzić statystyki, żaden bramkarz z pięciu najlepszych lig Europy nie zanotował lepszego wyniku" - napisano w uzasadnieniu nominacji dla Drągowskiego. Whoscored.com kilka dni wcześniej wybrał też Polaka do najlepszej jedenastki ostatniej kolejki Serie A.



Poza Drągowskim, w najlepszej jedenastce do lat 21 znalazło się kilka wschodzących gwiazd europejskiej piłki. Najwyższą średnią ocen - 8,0 - może pochwalić się Mbappe, strzelec 39 bramek dla PSG. Whoscored.com wysoko ocenił też m.in. Dembele z FC Barcelona czy Jadona Sancho z Borussii Dortmund. W składzie jest także Trent Alexander-Arnold, obrońca Liverpoolu, który ma szanse na występ w sobotnim finale Ligi Mistrzów. Drągowski jest jedynym piłkarzem Serie A w jedenastce.





Zdjęcie Najlepsza jedenastka sezonu piłkarzy do lat 21 według whoscored.com / INTERIA.PL

Dobre występy w ostatnich miesiącach ściągnęły na polskiego bramkarza uwagę klubów lepszych i bogatszych niż Empoli. Według "Corriere della Sera", chce go sprowadzić AS Roma. Klub ze stolicy Włoch szuka zastępcy dla Robina Olsena, który w tym sezonie nie spisywał się najlepiej.



Drągowski został powołany przez trenera Czesława Michniewicza na rozpoczynające się w czerwcu mistrzostwa Europy do lat 21. W czwartek selekcjoner poinformował jednak, że bramkarz doznał kontuzji i w kadrze zastąpi go Mateusz Lis z Wisły Kraków. Tyle że "Przegląd Sportowy" już kilka dni wcześniej donosił, że Drągowski nie ma ochoty jechać na turniej, na którym ma być tylko rezerwowym. Michniewicz wyżej ceni umiejętności Kamila Grabary, ostatnio wypożyczonego z Liverpoolu do duńskiego Aarhus.



