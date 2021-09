Fiorentina od początku spotkania przejęła inicjatywę. Powinna objąć prowadzenie już w drugiej minucie . Dušan Vlahović podał do Nicolasa Gonzaleza, który jednak nie pokonał Samira Handanoviča. Natomiast dobitka Cristiana Biraghiego zza pola karnego była minimalnie niecelna.

Bramkarz Interu był bohaterem swojej ekipy. W 10. minucie przeniósł piłkę nad poprzeczką po strzale Vlahovicia, a trzy minuty później odbił do boku strzał Biraghegio.



Fiorentina przewagę udokumentowała w 23. minucie. Po długim podaniu Gonzalez sprytnie w wyskoku podepchnął Milana Škriniara, następnie popędził lewą stroną, dośrodkował w pola karne, gdzie piłkę do siatki skierował Riccardo Sottil.



Inter pierwszą groźną sytuację stworzył dopiero po pół godzinie gry. Hakan Calhanoglu przymierzył z rzutu wolnego, jednak Bartłomiej Drągowski był na posterunku.



Z kolei w 38. minucie goście przeprowadzili szybki atak, Calhanoglu, Ivan Perišić i Nicolo Barella wymienili piłkę, Chorwat wstrzelił ją przed bramkę, a Marco Benassi, obrońca Fiorentiny, skierował ją do siatki. Na szczęście dla gospodarzy Perišić był na spalonym.



5. kolejka Włochy - Serie A

2021-09-21 20:45 | Stadion: Stadio Artemio Franchi | Arbiter: Michael Fabbri ACF Fiorentina Inter Mediolan 1 3 DO PRZERWY 1-0 R. Sottil 23' M. Darmian 52' E. Džeko 55' I. Perišić 87'

Fiorentina straciła trzy gole w drugiej połowie

Sytuacja zmieniła się diametralnie na początku drugiej połowy. Inter w ciągu kilku minut strzelił bowiem dwa gole. Najpierw w 52. minucie Barella wpadł w pole karne, podał do Mattei Darmiana, a ten pokonał Drągowskiego.



Trzy minuty później dośrodkował Calhanoglu, a Edin Džeko uderzeniem głową z sześciu metrów dał gościom prowadzenie. Strzał był z bliska, ale piłka leciała w środek bramki, więc polski bramkarz mógł zachować się lepiej.

Fiorentina w 78. minucie straciła też zawodnika. Gonzalez w odstępie kilku sekund zobaczył dwie żółte kartki. Najpierw za protesty, a potem jeszcze oklaskiwał decyzję arbitra.



Inter dobił rywala trzy minuty przed końcem. Biraghi zagrał prostopadłą piłkę do Roberta Gagliardiniego, który wyłożył ją Perišiciowi, a ten trafił do siatki.



Spotkanie we Florencji oglądał Paulo Sousa, selekcjoner reprezentacji Polski.





1 3 ACF Fiorentina Inter Mediolan Handanovič Škriniar Bastoni de Vrij Barella Darmian Çalhanoğlu Perišić Brozović Džeko Martínez Drągowski Benassi Milenković Nastasić Biraghi Bonaventura Duncan Torreira Di Pascua Sottil Vlahović González SKŁADY ACF Fiorentina Inter Mediolan Bartłomiej Drągowski Samir Handanovicz 66′ 66′ Marco Benassi 18′ 18′ Milan Szkriniar Nikola Milenković Alessandro Bastoni Matija Nastasić Stefan de Vrij Cristiano Biraghi 70′ 70′ Nicolò Barella 84′ 84′ Giacomo Bonaventura 52′ 52′ 63′ 63′ 66′ 66′ Matteo Darmian 84′ 84′ Joseph Alfred Duncan 83′ 83′ 84′ 84′ Hakan Calhanoglu 66′ 66′ Lucas Torreira Di Pascua 87′ 87′ Ivan Periszić 23′ 23′ 74′ 74′ Riccardo Sottil Marcelo Brozović Dušan Vlahović 55′ 55′ 70′ 70′ Edin Dżeko 78′ 78′ 78′ 78′ Nicolás Iván González 83′ 83′ Lautaro Javier Martínez REZERWOWI Antonio Rosati Alex Cordaz Pietro Terracciano Ionuț Andrei Radu Igor Júlio dos Santos de Paulo Danilo D'Ambrosio Lucas Martínez Quarta 83′ 83′ Federico Dimarco 66′ 66′ Álvaro Odriozola Arzallus 66′ 66′ Denzel Justus Morris Dumfries Aleksa Terzić Aleksandar Kolarov 66′ 66′ Sofyan Amrabat Andrea Ranocchia Alessandro Bianco 84′ 84′ Roberto Gagliardini Youssef Maleh 70′ 70′ Matias Vecino 74′ 74′ Riccardo Saponara 70′ 70′ Alexis Sanchez 84′ 84′ Jose Callejon Martín Adrián Satriano Costa 84′ 84′ Aleksander Kokorin M. Sangalli

STATYSTYKI ACF Fiorentina Inter Mediolan 1 3 Posiadanie piłki 53% 47% Strzały 12 15 Strzały na bramkę 7 8 Rzuty rożne 4 8 Faule 11 15 Spalone 1 1

Zdjęcie Bartłomiej Drągowski i Edin Dżeko / Emmanuele Ciancaglini/NurPhoto / Getty Images

