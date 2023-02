Barcelona walczy o mistrza świata. Ma jednak konkurencję

35-letni Angel di Maria występuje w "Starej Damie" od tego sezonu. W 20 meczach we wszystkich rozgrywkach zdobył cztery bramki i zaliczył sześć asyst.

Jego umowa z Juventusem obowiązuje tylko do końca obecnych rozgrywek. Klub chce ją przedłużyć, ale może nie mieć argumentów , ponieważ w walkę o zawodnika zamierzają się włączyć Barcelona i Atletico Madryt .

La Liga. Angel di Maria grał już w Hiszpanii

Di Maria bardzo dobrze zna Primera Division . Od 2010 do 2014 roku występował bowiem w Realu Madryt , z którym wygrał Ligę Mistrzów, został mistrzem Hiszpanii, dwa razy wywalczył Puchar Króla, a po razie Superpuchar Europy i Hiszpanii.

Potem przeniósł się do Manchesteru United, z którego po roku trafił do Paris Saint-Germain. W stolicy Francji Argentyńczyk spędził siedem lat, obfitujących w sukcesy na krajowym podwórku. W 2020 roku dotarł z klubem do finału Ligi Mistrzów przegranego z Bayernem Monachium.