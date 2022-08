Awansowali i chcą Polaka. Będzie duży transfer do Premier League?

Dawidowicz gra w Hellasie od czterech lat. Do tej pory zagrał dokładnie w stu meczach włoskiego zespołu i strzelił dwa gole.

W grudniu zerwał więzadła krzyżowe, co wykluczyło go z gry, prawie do końca sezonu. Wrócił na dwa ostatnie ligowe mecze w poprzednich rozgrywkach.

Teraz zagrał 90 minut w przegranym 1-4 meczu Pucharu Włoch z Bari. W Serie A też raczej będzie występował w wyjściowym składzie. Jego drużyna zmagania ligowe zaczyna w poniedziałek. O 18:30 Hellas zmierzy się z Napoli.

Do tego czasu raczej nie rozstrzygnie się kwestia transferu Dawidowicza. Nie wiadomo jednak, czy później będzie kontynuował grę w Serie A.

Jak donoszą angielskie media, Polakiem interesują się bowiem dwaj beniaminkowie Premier League - Bournemouth i Fulham. Na razie jednak brakuje konkretnych kroków w tej sprawie.