Po bardzo dobrej drugiej połowie Atalanta pokonała Spezię 3-1. Wyżej notowani gospodarze długo męczyli się z beniaminkiem, jednak po przerwie złapali wiatr w żagle. Ozdobą tego starcia było trafienie Luisa Muriela.

Piłkarze Atalanty po serii czterech wygranych z rzędu, przegrali w minionej kolejce 0-1 z Interem Mediolan. "La Dea" pilnie potrzebowała zatem punktów, jeżeli chciała utrzymać się w czołówce Serie A i poprawić sobie nastroje przez zbliżającym się starciem Ligi Mistrzów przeciwko Realowi Madryt.



Starcie z niżej notowaną Spezią było zatem idealną okazją do przełamania, choć w pierwszej połowie gospodarze nieco męczyli się z ekipą "Aquilottich". Co więcej bliscy objęcia prowadzenia byli właśnie goście, jednak Marco Sportiello obornił strzał Matteo Ricciego.



"Bogini" o wiele lepiej poradziła sobie natomiast po przerwie. W 53. minucie Atalanta rozegrała składną akcję, po której Josip Ilicić dograł w pole karne. Na futbolówkę nabiegł Mario Pasalić i pewnym uderzeniem dopełnił formalności.

Luis Muriel z kolejnym pięknym golem

Zdobyta bramka zdecydowanie uskrzydliła graczy Gian Piero Gasperiniego i po chwili ponownie trafili oni do siatki. Robin Gosens odegrał głową futbolówkę do Luisa Muriela. Napastnik opanował piłkę, odwrócił się i technicznym strzałem zza pola karnego wpakował ją do siatki.

Sytuacja beniaminka z Ligurii z każdą minutą była coraz cięższa. W 73. minucie Atalanta ponownie groźniej zaatakowała. Duvan Zapata zagrał piłkę z głębi boiska i ta trafiła do Pasalicia, który nie pomylił się i pokonał Jeroena Zoeta.



Spezia o wiele lepiej prezentowała się przed przerwą, jednak dopiero w końcówce spotkania potwierdziła to golem. Nahuel Estevez świetnie odegrał futbolówkę po podaniu z bocznej strefy boiska, a Roberto Piccoli z najbliższej odległości umieścił ją w bramce.



Wszystko co najlepsze zawodnicy zostawili na drugą połowę i błyskawicznie odpowiedziała Atalanta. Zapata wpadł w pole karne, lecz tym razem dobrą interwencją popisał się Zoet.



27. kolejka Włochy - Serie A

2021-03-12 20:45 | Stadion: Gewiss Stadium | Arbiter: Valerio Marini Atalanta Bergamo ASD Spezia Calcio 2008 3 1 DO PRZERWY 0-0 M. Pašalić 53',72' L. Muriel 55' R. Piccoli 81'

3 1 Atalanta Bergamo ASD Spezia Calcio 2008 Sportiello Tolói Djimsiti Palomino de Roon Maehle Freuler Gosens Pašalić 2 Iličić Muriel Fruto Zoet Vignali Ismajli Erlić Marchizza Sena Maggiore Ricci Verde N'Zola Gyasi SKŁADY Atalanta Bergamo ASD Spezia Calcio 2008 Marco Sportiello Jeroen Zoet 7′ 7′ Rafael Tolói 67′ 67′ Luca Vignali 56′ 56′ Berat Djimsiti 80′ 80′ Ardian Ismajli José Luis Palomino Martin Erlić 25′ 25′ Marten de Roon Riccardo Marchizza Joakim Maehle Pedersen Leonardo de Souza Sena Remo Freuler 67′ 67′ Giulio Maggiore 90′ 90′ Robin Gosens Matteo Ricci 53′, 72′ 53′, 72′ 90′ 90′ Mario Pašalić 80′ 80′ Daniele Verde 66′ 66′ Josip Ilicić 80′ 80′ Mbala N'Zola 55′ 55′ 66′ 66′ Luis Fernando Muriel Fruto Emanuel Quartsin Gyasi REZERWOWI Pierluigi Gollini Rafael de Andrade Bittencourt Pinheiro Francesco Rossi Simone Bastoni Mattia Caldara 80′ 80′ Julian Chabot Davide Ghislandi Salvador Ferrer Canals 56′ 56′ Cristian Gabriel Romero Claudio Terzi 90′ 90′ Matteo Ruggeri 67′ 67′ Gennaro Acampora Wiktor Kowalenko Kevin Andrés Agudelo Ardila 66′ 66′ Rusłan Malinowski 67′ 67′ Nahuel Estévez Aleksiej Miranczuk Tommaso Pobega 90′ 90′ Matteo Pessina 80′ 80′ Diego da Silva Farias Sam Lammers Andrey Galabinov 66′ 66′ Duván Esteban Zapata Banguera 80′ 80′ 81′ 81′ Roberto Piccoli

STATYSTYKI Atalanta Bergamo ASD Spezia Calcio 2008 3 1 Posiadanie piłki 47,1% 52,9% Strzały 14 6 Strzały na bramkę 10 4 Rzuty rożne 3 5 Faule 17 6 Spalone 2 3