Atalanta Bergamo w dziesiątkę pokonała 3-2 Lazio Rzym i awansowała do półfinału Pucharu Włoch! Gospodarze mogli wygrać nawet wyżej, ale rzutu karnego nie wykorzystał Duvan Zapata.

Pierwsza połowa spotkania była prawdziwą jazdą bez trzymanki. Już w 7. minucie prowadzenie objęła Atalanta - i to w dość komiczny sposób. Piłkę z własnego pola karnego próbował wybić obrońca Lazio, ale trafił prosto w Berata Djimsitiego i to w taki sposób, że ta wpadła do bramki.

Goście odpowiedzieli 10 minut później. Po dobrej centrze z lewej strony piłkę do bramki głową skierował Vedat Muriqi.



W 35. minucie było już 2-1 dla Lazio. Solowy rajd przeprowadził środkowy obrońca - Francesco Acerbi, dobiegając z piłką aż do piątego metra. Stamtąd po prostu musiał pokonać bramkarza rywali.



Atalanta z ripostą czekała jedynie dwie minuty. Wtedy to Rusłan Malinowski "zakręcił" obrońcami Lazio i w wyrównał stan meczu na 2-2.



Tuż po zmianie stron czerwoną kartką ukarany został Jose Palomino, gdy sędzia uznał, że faulował wychodzącego na czystą pozycję rywala. Atalanta jednak nic nie robiła sobie z gry w osłabieniu i już trzy minuty później objęła prowadzenie po bramce Aleksieja Miranczuka.



Już kilka minut później gospodarze mogli podwyższyć prowadzenie na 4-2. Duvan Zapata był faulowany w polu karnym i sam podszedł do ustawionej na 11 m piłki. Jego uderzenie obronił jednak bramkarz Lazio!



Atalanta Bergamo - Lazio Rzym 3-2 (2-2)



Bramki: 1-0 Djimsiti (7.), 1-1 Muriqi (17.), 1-2 Acerbi (35.), 2-2 Malinowski (37.), 3-2 Miranczuk (57.).

Czerwona kartka: Atalanta - Palomino (52.).





Włochy - Puchar Włoch

2021-01-27 17:45 | Stadion: Gewiss Stadium | Arbiter: Luca Pairetto STATYSTYKI Atalanta Bergamo Lazio Rzym 3 2 Posiadanie piłki 33,8% 66,2% Strzały 12 11 Strzały na bramkę 11 6 Rzuty rożne 7 3 Faule 12 15

3 2 Atalanta Bergamo Lazio Rzym Gollini Djimsiti Palomino Romero Mæhle Pessina Miranchuk Malinovskiy Freuler Gosens Muriel Fruto Reina Patric Acerbi Hoedt Akpa Akpro Marušić Fares Milinković-Savić Escalante Pereira Muriqi SKŁADY Atalanta Bergamo Lazio Rzym Pierluigi Gollini Jose Manuel Reina 7′ 7′ Berat Djimsiti 21′ 21′ 46′ 46′ Patricio Gabarron 53′ 53′ José Luis Palomino 34′ 34′ Francesco Acerbi 11′ 11′ Cristian Gabriel Romero 71′ 71′ Wesley Hoedt 88′ 88′ Joakim Mæhle Pedersen Jean-Daniel Akpa Matteo Pessina Adam Marušić 57′ 57′ 59′ 59′ Aleksiej Miranczuk 22′ 22′ 46′ 46′ Mohamed Salim Fares 37′ 37′ 16′ 16′ 59′ 59′ Rusłan Malinowski Sergej Milinković-Savić Remo Freuler 56′ 56′ 62′ 62′ Gonzalo Escalante Robin Gosens 81′ 81′ Andreas Hoelgebaum Pereira 63′ 63′ Luis Fernando Muriel Fruto 17′ 17′ Vedat Muriqi REZERWOWI Francesco Rossi Marco Alia Marco Sportiello Gabriel Roberto Pereira 88′ 88′ Mattia Caldara Nicolò Armini Matteo Ruggeri Ştefan Daniel Radu Giorgio Scalvini Denis Vavro Boško Šutalo Danilo Cataldi 63′ 63′ Rafael Tolói 62′ 62′ Carlos Joaquín Correa 59′ 59′ Marten de Roon Szymon Czyż Emmanuel Gyabuaa 46′ 46′ Manuel Lazzari Josip Ilicić 81′ 81′ Senad Lulić Sam Lammers 46′ 46′ Marco Parolo 59′ 59′ 67′ (k.) 67′ (k.) Duván Esteban Zapata Banguera 71′ 71′ Ciro Immobile

Zdjęcie Tak swoją bramkę celebrował Francesco Acerbi / PAOLO MAGNI / PAP/EPA

WG