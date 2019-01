Juventus Turyn nie obroni Pucharu Włoch. "Stara Dama" przegrała w ćwierćfinale obecnej edycji na wyjeździe z Atalantą Bergamo 0-3.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Atalanta - AS Roma 3-3 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). Wideo Eleven Sports Serie A Fiorentina - AS Roma 7-1 w ćwierćfinale Pucharu Włoch

Podopieczni Giana Piera Gasperiniego od początku meczu ruszyli do zdecydowanych ataków.

Reklama

W 24. minucie wykazał się Wojciech Szczęsny. Z 20 metrów przymierzył Alejandro Gomez, a polski bramkarz Juventusu musiał się wyciągnąć, by sparować piłkę na rzut rożny.

Trzy minuty później doszło do dwóch zmian. W Fiorentinie narzekającego od pewnego czasu Josipa Iličicia zastąpił Mario Pašalić, natomiast w zespole "Starej Damy Joao Cancelo zmienił Giorgia Chielliniego.

Atalanta przewagę udowodniła w ciągu dwóch minut. W 37. Cancelo stracił piłkę na własnym przedpolu, zabrał mu ją Timothy Castagne, podprowadził i uderzył precyzyjnie z linii pola karnego.

Z kolei w 39. minucie Gomez zagrał w kierunku Duvana Zapaty i Pašalicia, piłkę przyjął Kolumbijczyk, zdołał się odwrócić i strzelił nie do obrony.

W tym momencie nie wytrzymał Massimiliano Allegri. Trener Juventusu, który miał jakieś pretensje, zrzucił z siebie płaszcz, dyskutował z czwartym arbitrem i został przedwcześnie wysłany do szatni.

Od początku grudnia Zapata brał udział przy 17 bramkach Atalanty (16 goli i jedna asysta), co jest najlepszym wynikiem w pięciu najsilniejszych ligach Europy.

W drugiej połowie goście próbowali zmienić niekorzystny wynik. Uaktywnił się Federico Bernardeschi, który w 50. minucie był bliski wystawienia piłki do Cristiana Ronalda, ale Portugalczyka w ostatniej chwili uprzedził José Luis Palomino, wybijając futbolówkę.

Z kolei w 68. minucie Sami Khedira strzelił z pola karnego, ale wprost w Etrita Berishę, bramkarza Atalanty.

Piłkarze "Starej Damy" nic nie mogli wskórać, a poza tym popełnili kolejny fatalny błąd w obronie. W 86. minucie Berisha wznowił grę, piłkę głową przedłużył Pašalić, ale trafiła ona do Mattii De Sciglio. Obrońca Juventusu chciał zagrać do Szczęsnego, ale zrobił to za słabo, co wykorzystał Zapata. Kolumbijczyk przejął piłkę, minął polskiego bramkarza i trafił na 3-0, jeszcze poprawiając swoje statystyki.

Arkadiusz Reca, zawodnik klubu z Bergamo, przesiedział cały mecz na ławce rezerwowych.



Juventus nie obroni więc Pucharu Włoch, który ostatnio zdobył cztery razy z rzędu. Rywalem Atalanty w półfinale będzie Fiorentina.



Zdjęcie Duvan Zapata w ataku na bramkę Wojciecha Szczęsnego / AFP

Atalanta Bergamo - Juventus Turyn 3-0 (2-0). Raport meczowy

Bramki: 1-0 Castagne (37.), 2-0 Zapata (39.), 3-0 Zapata (86.).



Zobacz zestaw par ćwierćfinałowych Pucharu Włoch

Pawo