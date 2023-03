W tym sezonie Serie A nigeryjski napastnik strzelił już 19 bramek, dołożył do tego dwie w Lidze Mistrzów. Victor Osimhen jest jednym z głównych architektów tegorocznego sukcesu SSC Napoli , które ma taką przewagę w Lidze Mistrzów, że już szykuje się do świętowania scudetto i fety mistrzowskiej. Zdaniem władz klubu, mogą w niej wziąć udział tłumy kibiców.

150 mln euro za gwiazdę SSC Napoli

Nigeryjczyk Osimhen przyszedł do neapolitańskiego klubu z OSC Lille, aby zastąpić Arkadiusza Milika i zastąpił go godnie. Do tego stopnia, że cena za zawodnika poszła raptownie w górę. SSC Napoli oczekuje 100 mln euro za tego zawodnika, tak żądania prezesa Aurelio de Laurentis szacuje włoska prasa, chociaż nie brakuje głosów, że w grę może wchodzić nawet 150 mln euro. A że napastnik ma kontrakt z Napoli do czerwca 2025 roku, aby go pozyskać, trzeba takie pieniądze wyłożyć.