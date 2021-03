W hicie 28. kolejki Serie A AS Roma mierzy się z Napoli. W pierwszym składzie przyjezdnych znalazł się Piotr Zieliński. Śledź spotkanie na żywo z Interią!

Ostatnio Zieliński gra bardzo dobrze. Jego dorobek z ostatnich trzech meczów to gol i trzy asysty. W sumie w tym sezonie strzelił sześć goli i zaliczył tyle samo ostatnich podań.



Dziś "Zielu" i jego koledzy staną przed sporym wyzwaniem. Zmierzą się z Romą. Te drużyny są sąsiadami w tabeli. Napoli zajmuje piąte miejsce, a rzymianie znajdują się pozycję niżej. Obie ekipy mają jednak po 50 punktów, co zapowiada wyrównane i emocjonujące widowisko.



Pierwsze minuty były spokojne, choć zarysowała się minimalna przewaga Napoli. Nic jednak z niej nie wynikało. Najgroźniejszy w ekipie gospodarzy był Lorenzo Insigne, który miał dobrą okazję w piątej minucie, ale uderzył obok bramki.



Po kwadransie gry pierwszą dobrą akcję przeprowadziła Roma. Lekki strzał Edina Dżeko złapał jednak David Ospina.



W 24. minucie dobrą szansę miał Zieliński. Znalazł się w polu karnym, ale uderzył niecelnie.



Trzy minuty później Napoli wyszło na prowadzenie. Znakomitym uderzeniem z rzutu wolnego popisał się Dries Mertens.



W 34. minucie Belg kolejny raz trafił do siatki. Długą piłkę w pole karne zgrał Matteo Politano, a głową bramkę zdobył Mertens. Był to jego setny gol w Serie A.



Chwilę później groźnie uderzał Bryan Cristante. Ospina był jednak na posterunku.



Bramkarz Napoli dobrze spisał się też w pierwszej akcji drugiej połowy. Lorenzo Pellegrini mocno uderzał z dystansu, ale posłał piłkę w środek bramki i kolumbijski golkiper złapał futbolówkę.



Po godzinie gry Pellegrini miał kolejną znakomitą sytuację. Tym razem Ospina mógł się tylko przyglądać, ale uratował go słupek.





AS Roma - SSC Napoli 0-2 - trwa II połowa

Bramka: 0-1 Mertens (27.), 0-2 Mertens (34.)



