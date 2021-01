AS Roma - Spezia Calcio 4-3 w meczu 19. kolejki Serie A. Rzymianie wracają na właściwe tory

Po trzech spotkaniach bez wygranej i dotkliwej porażce w derbach Rzymu, AS Roma wreszcie przełamała złą passę i pokonała Spezię 4-3.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Serie A. Lazio Rzym - AS Roma 3-0. Skrót meczu (ELEVEN SPORTS). Wideo Eleven Sports

Piłkarze Romy w tygodniu odpadli z Coppa Italia po porażce 0-3 ze... Spezią. Starcie z beniaminkiem było zatem okazją do rewanżu zwłaszcza, że ostatnio atmosfera wokół klubu z Wiecznego Miasta była bardzo napięta.



Gospodarze od samego początku meczu dążyli do wygranej i już w 17. minucie Borja Mayoral wpakował piłkę do bramki po podaniu z bocznej strefy boiska Lorenza Pellegriniego. Spezia odpowiedziała jednak błyskawicznie. Roberto Piccoli wykorzystał zamieszanie w polu karnym i z najbliższej odległości wepchnął futbolówkę do siatki.



Druga część gry rozpoczęła się o wiele lepiej dla rzymian. Najpierw kolejną bramkę w tym meczu zdobył Borja Mayoral, a kilka chwil później Rick Karsdorp dopełnił formalności po świetnym rajdzie Leonarda Spinazzoli. Jak było w pierwszej połowie, tak i teraz goście szybko zdobyli gola. Diego Farias wpadł w pole karne i pewnym uderzeniem pokonał Pau Lopeza.



Daniele Verde doprowadził do wyrównania w końcówce meczu, ale tym razem kibice Romy mogli odetchnąć z ulgą, gdy w doliczonym czasie gry Pellegrini ustanowił wynik spotkania. Romie udało się wygrać 4-3.



19. kolejka Włochy - Serie A

2021-01-23 15:00 | Stadion: Stadio Olimpico | Arbiter: Luca Pairetto AS Roma ASD Spezia Calcio 2008 4 3 DO PRZERWY 1-1 Borja Mayoral 17',52' R. Karsdorp 55' L. Pellegrini 90' R. Piccoli 24' Diego Farias 59' D. Verde 90'

4 3 AS Roma ASD Spezia Calcio 2008 Provedel Dell'Orco Terzi Chabot Marchizza Estévez Maggiore Agoume Gyasi Piccoli Farias López Kumbulla Ibañez Smalling Karsdorp Villar Pérez Pellegrini Spinazzola Veretout Mayoral 2 SKŁADY AS Roma ASD Spezia Calcio 2008 Pau López Sabata Ivan Provedel Marash Kumbulla 58′ 58′ Christian Dell'Orco Roger Ibañez da Silva Claudio Terzi Chris Smalling 21′ 21′ 80′ 80′ Julian Chabot 55′ 55′ 81′ 81′ Rick Karsdorp Riccardo Marchizza 67′ 67′ Gonzalo Villar del Fraile Nahuel Estévez 89′ 89′ Carles Pérez Sayol 58′ 58′ Giulio Maggiore 90′ 90′ 90′ 90′ Lorenzo Pellegrini Lucien Agoume Leonardo Spinazzola 80′ 80′ Emanuel Quartsin Gyasi Jordan Veretout 24′ 24′ 33′ 33′ Roberto Piccoli 17′, 52′ 17′, 52′ 87′ 87′ Borja Mayoral Moya 59′ 59′ Diego da Silva Farias REZERWOWI Daniel Cerantola Fuzato Titas Krapikas Simone Farelli 58′ 58′ Simone Bastoni Amir Feratovič 80′ 80′ Martin Erlić 81′ 81′ 86′ 86′ Bruno Peres Ardian Ismajli Davide Santon Juan Manuel Ramos Pintos 67′ 67′ Bryan Cristante 58′ 58′ Gennaro Acampora Ebrima Darboe Kevin Andrés Agudelo Ardila 89′ 89′ Amadou Diawara Alessandro Deiola Suf Podgoreanu Tommaso Pobega Ruben Providence Matteo Ricci Lamine Tall 33′ 33′ Andrey Galabinov 80′ 80′ 90′ 90′ Daniele Verde

STATYSTYKI AS Roma ASD Spezia Calcio 2008 4 3 Posiadanie piłki 48,1% 51,9% Strzały 16 9 Strzały na bramkę 11 6 Rzuty rożne 3 1 Faule 12 13 Spalone 2 4

PA