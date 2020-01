Nicolo Zaniolo nabawił się poważnej kontuzji podczas ostatniego spotkania Romy, w którym "Giallorossi" zmierzyli się z Juventusem. Pierwsze diagnozy były bardzo niepokojące dla włoskiego piłkarza i zapowiadano półroczną przerwę. Ostatnie doniesienia są jednak o wiele bardziej optymistyczne.

Nicolo Zaniolo doznał kontuzji więzadeł krzyżowych podczas meczu z Juventusem. Włoski pomocnik nabawił się jej po zderzeniu z defensorami "Starej Damy", a wcześniej popisał się efektownym rajdem przez całe boisko. Reprezentant Włoch przeszedł operację rekonstrukcji kolana w poniedziałek i wiele wskazuje na to, że wróci do gry wcześniej niż zakładano.



Tak przynajmniej sądzi lekarz Pier Paolo Mariani, który operował włoskiego piłkarza: - Operacja przebiegła bez żadnych komplikacji, a Zaniolo musi teraz przejść rehabilitację, co na pewno zapewni mu Roma. Klub zmagał się z wieloma podobnymi kontuzjami w poprzednich latach i nie było żadnych problemów. Powinien być gotowy przed najbliższym Euro 2020, ale trzeba mieć na uwadze, że nie wszyscy trenerzy zdecydują się wpisać na listę graczy piłkarza, którego forma będzie niewiadomą - powiedział Mariani w rozmowie z "Corriere dello Sport".



Włoski lekarz zajmował się wcześniej podobnymi kontuzjami u Lorenzo Insigne (Napoli) i Antonio Rudigera (Chelsea). Wówczas wrócili oni do gry w przeciągu czterech miesięcy. Wsparcie włoskiemu piłkarzowi wyraziło wielu zawodników Serie A. Wśród nich znajdował się Arkadiusz Milik.



"Wiem jakie to uczucie... ale również wiem, że dzięki sile i pasji wrócisz silniejszy niż wcześniej. Widzimy się na Euro, dalej Nicolo"



