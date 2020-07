W meczu 34. kolejki Serie A AS Roma zremisowała 2-2 z Interem Mediolan. Jeden punkt zapewnił ekipie z Mediolanu w samej końcówce Romelu Lukaku, pewnie egzekwując rzut karny.

Inter miał okazję, by zbliżyć się na trzy punkty do liderującego Juventusu, a tym samym aktywnie włączyć się do walki o mistrzostwo Włoch. Po remisie strata mediolańczyków do "Starej Damy" wynosi jednak pięć "oczek", a dodatkowo ekipa Wojciecha Szczęsnego rozegrała jeden mecz mniej.

Pierwsza bramka w tym spotkaniu padła już w 15. minucie po rzucie rożnym.

Najwyżej w polu karnym Romy wzbił się w powietrze Stefan de Vrij, który wygrał pojedynek główkowy z dwoma rywalami i odbijając piłkę od murawy wpakował ją do siatki.

Roma zdołała wyrównać tuż przed przerwą, w doliczonym czasie gry. Gola dla stołecznej ekipy strzelił Leonardo Spinazzola. Włoch uderzył z ostrego kąta, piłka odbiła się jeszcze od nóg de Vrija i wpadła do siatki.