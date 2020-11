AS Roma pokonała Fiorentinę 2-0 w meczu 6. kolejki Serie A. W drużynie z Florencji cały mecz rozegrał Bartłomiej Drągowski. Spisał się dobrze, a przy straconych bramkach nie miał szans.

6. kolejka Włochy - Serie A

2020-11-01 18:00 | Stadion: Stadio Olimpico | Arbiter: Daniele Orsato AS Roma ACF Fiorentina 2 0 DO PRZERWY 1-0 L. Spinazzola 12' Pedro 70'

Roma dobrze zaczęła mecz. Już w 12. minucie wyszła na prowadzenie. Wynik otworzył Leonardo Spinazzola.



Rzymianie nie zamierzali na tym poprzestać. Raz za razem strzelali na bramkę Drągowskiego. Mieli jednak problemy z celnością.



W 36. minucie polski bramkarz miał okazję się wykazać. Obronił strzał z woleja Spinazzoli. Szybko się pozbierał i zdążył jeszcze odbić piłkę po dobitce Henrikha Mkhitaryana. Drągowski zebrał pochwały za tą spektakularną interwencję.



Dzięki Polakowi do przerwy Fiorentina nie przegrywała wysoko. W drugiej połowie obraz gry się nie zmienił. Nadal atakowała Roma.



W 70. minucie gospodarze drugi raz nie dali szans Drągowskiemu. Po szybkiej akcji z bliska do siatki trafił Pedro.



Po tym trafieniu nadzieje piłkarzy Fiorentiny na jakiekolwiek punkty znacznie zmalały. Na dodatek w 89. minucie czerwoną kartkę dostał Lucas Martinez Quarta i stało się jasne, że Roma dopisze sobie trzy punkty.



Tak też się stało i Rzymianie awansowali na siódme miejsce. Mają 11 punktów. Z kolei Fiorentina jest 11. z dorobkiem siedmiu "oczek".



W równolegle rozgrywanym spotkaniu Sassuolo pokonało Napoli 2-0. Do gry, po przerwie spowodowanej zakażeniem koronawirusem, wrócił Piotr Zieliński. Polak pojawił się na boisku w 78. minucie.



Polski pomocnik poprzednio pojawił się na boisku 27 września w spotkaniu ligowym z Genoą (6-0). Później okazało się, że jest zakażony COVID-19. Z tego powodu opuścił zgrupowanie i trzy mecze reprezentacji, dwie kolejki Serie A oraz dwa pojedynki w Lidze Europy.

Do treningów z drużyną klubową wrócił dopiero w ostatni wtorek. W niedzielę pojawił się na boisku na ostatnie 13 minut. Nie pomógł jednak gospodarzom odwrócić losów meczu. Ekipa z Sassuolo wygrała 2-0 po trafieniach Manuel Locatellego w 59. minucie i Francuza Maxime'a Lopeza w piątej minucie doliczonego przez sędziego czasu gry.

2 0 AS Roma ACF Fiorentina Drągowski Martínez Quarta Cáceres Milenković Bonaventura Lirola Biraghi Castrovilli Amrabat Callejón Ribéry Mirante Mancini Ibañez Smalling Karsdorp Pellegrini Pedro Mkhitaryan Spinazzola Veretout Džeko SKŁADY AS Roma ACF Fiorentina Antonio Mirante Bartłomiej Drągowski Gianluca Mancini 88′ 88′ Lucas Martínez Quarta Roger Ibañez da Silva Martin Caceres Chris Smalling Nikola Milenković 72′ 72′ Rick Karsdorp 57′ 57′ Giacomo Bonaventura 79′ 79′ Lorenzo Pellegrini 51′ 51′ Pol Mikel Lirola Kosok 70′ 70′ 71′ 71′ Rodriguez Pedro Cristiano Biraghi Henrich Mchitarjan 32′ 32′ 46′ 46′ Gaetano Castrovilli 12′ 12′ Leonardo Spinazzola 82′ 82′ Sofyan Amrabat 33′ 33′ 90′ 90′ Jordan Veretout 67′ 67′ Jose Callejon 24′ 24′ Edin Dżeko 82′ 82′ Franck Ribery REZERWOWI Simone Farelli Federico Brancolini Pau López Sabata Pietro Terracciano Federico Fazio Antonio Barreca Juan Jesus Igor Júlio dos Santos de Paulo 90′ 90′ Marash Kumbulla Fabio Ponsi 72′ 72′ Bruno Peres Lorenzo Venuti 79′ 79′ 90′ 90′ Bryan Cristante 82′ 82′ Joseph Alfred Duncan Gonzalo Villar del Fraile 46′ 46′ Erick Antonio Pulgar Farfán Borja Mayoral Moya Riccardo Saponara 71′ 71′ Carles Pérez Sayol 82′ 82′ Patrick Cutrone Suf Podgoreanu 67′ 67′ Christian Kouamé 57′ 57′ Dušan Vlahović

STATYSTYKI AS Roma ACF Fiorentina 2 0 Posiadanie piłki 41,4% 58,6% Strzały 12 4 Strzały na bramkę 8 1 Rzuty rożne 7 4 Faule 17 16 Spalone 2 1

