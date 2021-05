Nicola Zalewski zaliczył asystę w swoim debiucie w Serie A! 19-latek wszedł na boisko w 80. minucie i miał udział przy końcowym trafieniu w wygranym przez AS Roma 5-0 meczu z Crotone.

Niesamowite dni 19-letniego Zalewskiego! W czwartek młody pomocnik zadebiutował w seniorskim zespole i od razu zdobył bramkę w meczu Ligi Europy przeciwko Manchesterowi United. Dziś także pokazał się z bardzo dobrej strony.

Jego AS Roma rozbiła Crotone i młodziutki Polak pojawił się na placu gry w 80. minucie przy stanie 4-0. Zalewski zmienił Bryana Cristante.



Zalewski asystuje w debiucie w Serie A

10 minut na boisku wystarczyło ofensywnemu pomocnikowi, by asystować przy bramce Borjy Mayorala. Zalewski znakomicie przyspieszył grę, przenosząc piłkę pod pole karne Crotone, a Mayoral strzałem z 16 m ustalił wynik spotkania na 5-0.



Dla Mayorala była to już druga bramka w tym spotkaniu. Dwa gole strzelił także Lorenzo Pellegrini, a jedno trafienie dołożył Henrich Mchitarjan.



Tak wysoka wygrana pozwoliła Romie awansować na siódme miejsce, premiowane grą w Lidze Konfederacji. Crotone jest na ostatnim miejscu w tabeli Serie A.



Dla Zalewskiego był to drugi występ w dorosłym zespole Romy, a jego dorobek jest imponujący - 24 minuty gry: gol oraz asysta. Do tego 19-latek może dorzucić jeszcze siedem bramek i pięć asyst w 17 spotkaniach drużyny Primavery.

Zdjęcie Nicola Zalewski (z lewej) / ETTORE FERRARI / PAP/EPA

WG