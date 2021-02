Roma przegrała z Milanem 1-2 w 24. kolejce Seria A. Rossoneri udanie zrehabilitowali się tym zwycięstwem za niedawną porażkę w prestiżowych derbach Mediolanu i wciąż liczą się w grze o tytuł mistrza Włoch.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Liga Europy. AC Milan - Crvena Zvezda Belgrad 1-1. Wszytskie bramki. Wideo INTERIA.TV



24. kolejka Włochy - Serie A

2021-02-28 20:45 | Stadion: Stadio Olimpico | Arbiter: Marco Guida AS Roma AC Milan 1 2 DO PRZERWY 0-1 J. Veretout 50' F. Kessié 43' A. Rebić 58'

Reklama

Po 30 minutach Milan mógł prowadzić trzema bramkami, ale... nadal utrzymywał się bezbramkowy remis. Najpierw dwa gole gości zostały "skasowane" z powodu ofsajdu, a potem Simon Kjaer trafił tylko w poprzeczkę.

Gola ze spalonego zdobyli również rzymianie i kiedy wydawało się, że oba zespoły zejdą na przerwę z wynikiem 0-0, doszło do spornej sytuacji w polu karnym gospodarzy. Fererico Fazio nastąpił na nogę jednego z graczy Milanu. Arbiter po analizie VAR podyktował "jedenastkę".



Jej niezawodnym egzekutorem okazał się Franck Kessie, mimo że na boisku przebywał jeszcze wtedy Zlatan Ibrahimović (zszedł z murawy przed upływem godziny z urazem).



Zobacz Interia Sport w nowej odsłonie

Sprawdź!

Po zmianie stron wystarczył kwadrans, by padły dwie kolejne bramki. Po mierzonym uderzeniu Jordana Veretouta z linii pola karnego zrobiło się 1-1. Gallorossi nie cieszyli się jednak z remisu długo. Kapitalnym strzałem w pełnym biegu ponowne prowadzenie Milanowi dał Ante Rebić. I było to trafienie na wagę triumfu.



Tym samym ekipa z San Siro poprawiła humory swoim kibicom po niedawnej porażce z Interem 0-3. Roma z kolei czeka na triumf nad Milanem od października 2019 roku. Obie ekipy łączy dzisiaj tylko awans do 1/8 finału Ligi Europy wywalczony w mijającym tygodniu.

Mediolańczycy umocnili się na pozycji wicelidera. Do liderującego Interu tracą cztery punkty.





AS Roma - AC Milan 1-2 (0-1)

Bramki: 0-1 Kessie (43.), 1-1 Veretout (50.), 1-2 Rebić (58.)



1 2 AS Roma AC Milan Donnarumma Calabria Kjær Tomori Hernández Tonali Saelemaekers Rebić Kessié Çalhanoğlu Ibrahimović López Mancini Fazio Cristante Karsdorp Veretout Pellegrini Mkhitaryan Spinazzola Villar Mayoral SKŁADY AS Roma AC Milan Pau López Sabata Gianluigi Donnarumma Gianluca Mancini 85′ 85′ Davide Calabria 41′ 41′ 62′ 62′ Federico Fazio Simon Kjaer Bryan Cristante Fikayo Tomori Rick Karsdorp Theo Bernard François Hernández 50′ 50′ 79′ 79′ Jordan Veretout 83′ 83′ Sandro Tonali 89′ 89′ Lorenzo Pellegrini 46′ 46′ 83′ 83′ Alexis Saelemaekers 80′ 80′ Henrich Mchitarjan 58′ 58′ 67′ 67′ Ante Rebić Leonardo Spinazzola 43′ (k.) 43′ (k.) Franck Yannick Kessié 70′ 70′ Gonzalo Villar del Fraile 46′ 46′ Hakan Calhanoglu 79′ 79′ Borja Mayoral Moya 56′ 56′ Zlatan Ibrahimovic REZERWOWI Daniel Cerantola Fuzato Antonio Donnarumma Antonio Mirante Ciprian Tatarusanu Juan Jesus José Diogo Dalot Teixeira Marash Kumbulla Matteo Gabbia 62′ 62′ Bruno Peres Pierre Kalulu Kyatengwa 79′ 79′ Amadou Diawara Alessio Romagnoli Javier Matías Pastore 83′ 83′ 90′ 90′ Samuel Castillejo Azuaga 70′ 70′ Stephan El Shaarawy Jens Petter Hauge 79′ 79′ Rodriguez Pedro 67′ 67′ Rade Krunić Carles Pérez Sayol 83′ 83′ Soualiho Meïté 46′ 46′ Brahim Abdelkader Díaz 56′ 56′ Rafael Alexandre Conceição Leão

STATYSTYKI AS Roma AC Milan 1 2 Posiadanie piłki 53,7% 46,3% Strzały 13 17 Strzały na bramkę 9 11 Rzuty rożne 5 8 Faule 14 9 Spalone 1 4

Serie A - wyniki, tabela, strzelcy, terminarz