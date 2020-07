Kamil Glik będzie jednym z czterech prawdopodobnych transferów Benevento. Drużyna zapewniła sobie awans do Serie A i szykuje solidnych wzmocnień. Póki co, stawia na doświadczenie.

Jak informuje "Corriere dello Sport" Kamil Glik jest już bardzo bliski transferu do Benevento. Dyrektor sportowy klubu Pasquale Foggia oczekuje odpowiedzi od AS Monaco, a piłkarz jest zdecydowany na transfer.



Nowa umowa Glika z Benevento miałaby obowiązywać do 2023 roku, a jak informowaliśmy już wcześniej, kwota transferu będzie wynosiła ok. 3,5 miliona euro. AS Monaco wyraziło zgodę na transfer Polaka i negocjacje z włoskim klubem.



Oprócz polskiego defensora w klubie liczą na sprowadzenie Loica Remy'ego, Artura Ionity z Cagliari oraz piłkarza Parmy - Gervinho. Napastnik dobrze radzi sobie w barwach "Crociati" i do tej pory łącznie zdobył osiem bramek i zaliczył cztery asysty.



Benevento świetnie spisało się w obecnie kampanii Serie B i zapewniło sobie awans do najwyższej klasy rozgrywkowej na siedem kolejek przed zakończeniem rozgrywek. Dodatkowo ekipie Filippo Inzaghiego udało się pobić kilka rekordów, z najdłuższą serią wygranych z rzędu na czele (10 spotkań).