Arkadiusz Reca dołączył do Spezii z Atalanty, gdzie nie miałby szans na regularną grę. Polski pomocnik miał ponoć oferty także ze strony Olympiakosu, jednak według włoskich mediów, wolał on pozostać na Półwyspie Apenińskim.



W ostatniej chwili pojawiły się także doniesienia o zainteresowaniu ze strony Fiorentiny, lecz finalnie Reca zagra w Spezii.





Serie A. Arkadiusz Reca znalazł nowy klub! Polak zagra w Spezii Calcio

- Z przekonaniem przyjąłem ofertę klubu i cieszę się, że dołączyłem do Spezii na kolejne cztery sezony. Spezia mocno zabiegała o moje pozyskanie, widziałem jak pracuje drużyna i nie mogę się doczekać, aby dołączyć do kolegów i pracować pod wodzą Thiago Motty - powiedział Reca na łamach oficjalnej strony ekipy z Ligurii.



Reca poprzedni sezon spędził na wypożyczeniu w Crotone. Łącznie w Serie A rozegrał on 58 spotkań, podczas których zdobył dwie bramki i zaliczył dziewięć asyst.



