Arkadiusz Milik zwrócił się do kibiców. Pełne emocji słowa

Serie A. Arkadiusz Milik o pozostaniu w Juventusie Turyn: "Jestem szczęśliwy"

"Móc kontynuować grę tutaj, w tych barwach, w tej koszulce i dla was, fani, to dla mnie przywilej" - podkreślił Milik. "I dlatego uczynię wszystko, co możliwe, by nadal na to wszystko zasługiwać. Jestem szczęśliwy z powodu nowej tej przygody z Wami, fino alla fine" - zakończył.