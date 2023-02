Arkadiusz Milik został oszukany. Włoski dziennikarz ujawnił szczegóły

Arkadiusz Milik w 2016 roku przeszedł z Ajaksu Amsterdam do SSC Napoli, z którym był związany kontraktem przez sześć lat. Polak sięgnął w tym czasie po dwa wicemistrzostwa Włoch i krajowy puchar, strzelając po drodze 38 bramek w 93 meczach.

Zaskakujące kulisy transferu Arkadiusza Milika do Napoli

To właśnie kulisy transferu do Napoli postanowił ujawnić Gianluca Di Marzio. Włoski dziennikarz w felietonie dla Przeglądu Sportowego Onet zdradził, że Polak w 2016 roku początkowo nie był przekonany do zmiany barw klubowych.