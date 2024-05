Arkadiusz Milik niekwestionowanym numerem jeden. To musi budzić podziw

Arkadiusz Milik po raz kolejny przypomniał o sobie w poniedziałkowy wieczór, kiedy to był ważnym elementem w układance Juventusu, który musiał odrabiać wynik 0:3 z Bolonią. Spotkanie skończyło się remisem 3:3, a polski napastnik trafił na 2:3 z rzutu wolnego. Było to jego 49. trafienie na boiskach Serie A. Jest naszym najskuteczniejszym rodakiem w historii Serie A, a główny konkurent w tym zestawieniu Piotr Zieliński nie skraca do niego dystansu.